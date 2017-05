Mittelbayerische Zeitung: Die EU fährt Achterbahn / Nach der Pleite mit Trump beschwört Merkel Europas Stärke. Doch erst muss die EU ihre Hausaufgaben machen.

Regensburg (ots) - Nach der diplomatischen Achterbahnfahrt deseuropäisch-amerikanischen Gipfel-Wochenendes will sich Europa inZukunft mehr auf sich selbst verlassen. Das hat Angela Merkel, diederzeit mächtigste Frau in der EU, recht unverblümt erklärt. Diefranzösische Zeitung "Liberation" will im Zusammenspiel Merkels mitdem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron gar ein neues"Powerpaar" auf europäischer Bühne entdeckt haben. Aber kommt derviel beschworene deutsch-französische Motor wirklich wieder in Gang?Und kann die EU in ihrer heutigen Struktur und inneren Befindlichkeittatsächlich eine eigenständige, selbstbewusste Rolle auf derWeltbühne spielen? Geht man die Bereiche, wo die Zusammenarbeit mitden USA nicht mehr oder nur schlecht funktioniert, der Reihe nachdurch, ist die Bilanz ernüchternd. Ein Beispiel ist diegeheimdienstliche Kooperation. Natürlich ist es zutiefst verstörend,dass als vertraulich eingestufte Erkenntnisse befreundeterGeheimdienste wohl schon mehrfach vom neuen amerikanischenPräsidenten gegenüber russischen Gesprächspartnern ausgeplaudertwurden. Doch auf Hinweise amerikanischer Quellen sind die Europäerauch in Zukunft angewiesen. Ihre eigenen Ressourcen sind nicht großgenug. Und es hapert an der Kooperation. Oft klappt der Austausch mitWashington deutlich besser als untereinander. Auch beim heiklen ThemaFreihandel ist in der EU nicht alles eitel Sonnenschein. Erste Ideendes neuen französischen Präsidenten darüber, wie er heimische Firmenund soziale Besitzstände französischer Arbeitnehmer gegenausländische Konkurrenz verteidigen will, tragen deutlichprotektionistische Züge. Von Trumps "America first" oder den forschenReden der britischen Premierministerin über einen "harten Brexit" istdas gar nicht so weit entfernt. Wenn aber Großbritannien der EU denRücken kehrt, im extremsten Fall sogar ohne Handelsabkommen, undFrankreich den schrankenlosen Binnenmarkt infrage stellt, was bleibtdann vom innereuropäischen Freihandel noch übrig? Wenig besser siehtes bei einem Thema aus, auf das sich Europa in Kontrast zu Trumpbesonders viel zugutehält: Bei den freiheitlich-demokratischenGrundwerten. In Ungarn und Polen ist der Umbau zu autoritärenNationalstaaten in vollem Gange. Die Pressefreiheit wird demontiert,das Verfassungsgericht geknebelt und die EU-Kommission alszentralistische Kontrollbehörde dämonisiert. Hier steckt die EU ineinem teuflischen Dilemma: Eigentlich müsste sie, um ihre Substanz zuretten, Abweichlern die Rote Karte zeigen. Gleichzeitig kann sie eineAustrittswelle im Schlepptau des Brexit überhaupt nicht gebrauchen.Nur eine bevölkerungsreiche und ökonomisch gewichtige EU kannglaubwürdig das Ziel verfolgen, sich auf die eigene Stärke zubesinnen. Ob das gelingt, wird entscheidend vom Ausgang desbritischen Experiments, von einem möglichen Aufschwung in Frankreichund von den Wählern in Osteuropa abhängen. Bislang sagen die Expertendem Vereinigten Königreich nach dem Austritt aus der EU einendramatischen wirtschaftlichen Einbruch voraus. Macron wird den vonden Franzosen herbeigesehnten ökonomischen Schub nur erreichen, wenner seinen Landsleuten die von der EU geforderten unpopulärenStrukturreformen abringt. In Polen und Ungarn muss den Menschen klarwerden, dass die dringend benötigten EU-Subventionen ausbleiben, wennsie antieuropäischen Parteien ihre Stimme geben. Die Botschaft musslauten: Wer zur EU gehören will, muss sich an die gemeinsamvereinbarten Spielregeln halten. Und das zahlt sich am Ende aus.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell