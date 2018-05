Mittelbayerische Zeitung: Düstere Wolke über Trump / Leise, unaufgeregt und systematisch ermittelt Robert Mueller seit genau einem Jahr in der Russland-Affäre. Im Weißen Haus wächst die Nervosität Von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Mit dem Rausschmiss seines FBI-Direktors JamesComey erwies sich Donald Trump einen Bärendienst. Weil der Präsidentdiesen nach eigenem Zeugnis "wegen dieser Russland-Sache" feuerte,setzte das Justizministerium Mueller als Sonderermittler ein, umLicht ins Dunkel der möglichen Verstrickungen Trumps mit Wahlhelfernaus Russland zu bringen. Und nicht nur das. Der Sonderermittlererhielt ausdrücklich das Mandat, alle Spuren weiter zu verfolgen, dieer findet. Dazu gehören die Affären des Präsidenten, sein Finanz- undGeschäftsgebaren und auch etwaige Versuche, die Justiz zu behindern.Die gute Nachricht für Trump nach einem Jahr an Vorladungen undBefragungen hunderter Personen und der Sicherstellung tausenderSeiten an Dokumenten lautet, dass in der Öffentlichkeit bisher kein"rauchender Colt" in der Russland-Affäre aufgetaucht ist, der denPräsidenten persönlich belastet. Daraus jedoch in Umkehr den Schlusszu ziehen, es gebe keine Verschwörung, ist so voreilig wie Trumps inregelmäßigen Abständen erhobener Vorwurf einer "Hexenjagd". InWahrheit weiß niemand, was hinter den Türen der unauffälligen BürosMuellers im Südwesten Washingtons wirklich vor sich geht. DerSonderermittler und sein hochkarätiges Team aus Experten, die überreichlich Erfahrung aus Ermittlungen gegen Geldwäsche, Korruption undKriminalität in Nadelstreifen verfügen, gehen mit äußersterDiskretion vor. Insider ziehen Vergleiche zu Mafia-Verfahren, indenen sich die Ermittler in konzentrischen Kreisen den Bossen nähern.Das wäre eine plausible Erklärung, warum Trump persönlich bishernicht ins Visier geriet. Wie nahe Mueller dem Präsidenten aber schongekommen ist, zeigen nicht nur die beinahe täglichen Angriffe viaTwitter, die Rücktritte Trumps Rechtsberater und die wachsendeNervosität im Weißen Haus. Es sind die Anklagen gegenSchlüsselpersonen aus dem Umfeld, die belegen wie ernst die Dingestehen. Der ehemalige Wahlkampfchef Paul Manafort muss sich wegenseiner krummen Geschäfte mit Moskau vor Gericht verantworten. Trumpserster Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn geht wegenfalscher Aussagen über seine Beziehungen zu Russland vor den Kadi.Sein Hausanwalt Michael Cohen, der als Mann gilt, der Probleme lösenkann, geriet in schwere Fahrwasser, nachdem das FBI seine Büros undPrivaträume durchsuchte. Nicht zu vergessen die argen Nöte, in denensich Donald Trump Junior wegen eines konspirativen Treffens mitVertretern der russischen Regierung im Trump-Tower im Juni 2016findet. Insgesamt klagte das Team Muellers bereits 22 Personen in derRussland-Affäre an. Und der Sonderermittler hat weitere im Visier.Darunter Trumps langjährigen Freund Roger Stone, den ehemaligenaußenpolitischen Berater Carter Page sowie George Papadopoulos, diebeide Kontakte zu russischen Geheimdienstlern hatten. Trumps neuerRechtsbeistand Rudi Giuliani ahnt, was als Nächstes kommt: Einehochnotpeinliche Befragung des Präsidenten. Entweder freiwillig oderauf Vorladung vor die "Grand Jury". Vorsorglich behauptet Giuliani,egal was Mueller nachweisen könne, anklagen dürfe er einenamtierenden Präsidenten laut Richtlinien des Justizministeriumsnicht. Auch dazu schwieg Mueller. Sollte er von einer Anklage Abstandnehmen, könnte er seine Erkenntnisse in einem Bericht dem Kongressvorlegen. Ob dies dann in ein Amtsenthebungsverfahren mündet, hängtvon der Mehrheit im Repräsentantenhaus nach den Kongresswahlen imNovember ab. Dass Mueller seine Ermittlungen dann abgeschlossen hat,bleibt so ungewiss wie alles andere. Sicher scheint nur, dass erTrump noch oft in seinen Träumen heimsuchen wird.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell