Mittelbayerische Zeitung: Düster / Der Läufer Florian Orth sagt die EM in Belgrad ab - aus Ärger über den Verband.

Regensburg (ots) - Der deutsche Sport sucht die nächstenSuperstars. "Höher, schneller, weiter", lautet die Devise. Seit 1992hat sich die Medaillenausbeute fast halbiert, bei den Sommerspielenin Rio waren es nur noch 42 ingesamt. Das neue Fördersystem desBundes und des DOSB orientiert sich stark am Erfolg. Der Bundschüttet zwar mehr Geld aus, davon profitiert aber nur noch einerlesener Kreis. Medaillen müssen schließlich her! Mit seinemVerzicht auf einen Start bei der Hallen-EM in Belgrad sendet FlorianOrth das richtige Zeichen. "Wer nichts fördert, kann auch nichtsfordern", fordert Orth verständlicherweise. In Zeiten, in denen beivielen Spitzenathleten stets der Verdacht mitschwingt, mit dem einenoder anderen Dopingmittelchen nachgeholfen zu haben, wäre ein andererMaßstab als der Edelmetall-Hunger ohnehin angebracht. Der bestedeutsche Bahnläufer in Rio ist als Hobby-Leistungssportler unterwegs.Da bleibt ja nur zu hoffen, dass man künftig bei den großeninternationalen Meisterschaften überhaupt noch einen deutschenLauf-Exoten erspäht. Rosige Aussichten sehen anders aus!