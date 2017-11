Mittelbayerische Zeitung: Der Druck steigt / In Berlin macht sich Ernüchterung breit. Nun kommt es darauf an, vernünftige Kompromisse zu finden.

Regensburg (ots) - Mit der dem Kirchenreformator Martin Lutherzugeschriebenen, aber wohl nie von ihm gemachten Äußerung ,Hier steheich, ich kann nicht anders' kommt es nie zu einer Jamaika-Regierung.Wenn alle vier ungleichen Partner fundamental auf ihrenliebgewordenen Positionen beharren würden, könnte man sich die tage-und nächtelangen Sondierungen sparen und Neuwahlen ausrufen. DochPolitik und Demokratie funktionieren nicht nach derSchwarz-Weiß-Formel: Friss Vogel, oder stirb. Das Lebenselixier vonDemokratien ist vielmehr der kluge, alle Seiten einbeziehende und füralle tragbare Kompromiss. Das heißt freilich auch, dass man einigesaufgeben muss, um anderes durchsetzen zu können. Doch so weit sinddie seit über zwei Wochen zusammensitzenden, potenziellenJamaika-Partner noch lange nicht. Man ist über die Phase derBeschreibung der jeweils eigenen Positionen, wenn man so will denNach-Wahlkampf, noch nicht hinaus gekommen. Vor allem die dreikleinen Parteien CSU, FDP und Grüne beharken sich gegenseitig soheftig, dass man um das Zustandekommen von Jamaika fürchten muss.Bislang hat die große Moderatorin aus dem Kanzleramt öffentlichgeschwiegen, doch jetzt, da es Knopf auf Spitz steht, ging AngelaMerkel in die Offensive. Die CDU-Vorsitzende, die nicht nur Druck ausden eigenen Unionsreihen verspürt, tat das nicht mit großen, sondernsehr schlichten Worten. Man müsse die Voraussetzungen dafür schaffen,dass es den Menschen in Deutschland auch in zehn Jahren noch gutgehe, lautete ihre Botschaft. Es ist zugleich eine Mahnung, einAppell an das Verantwortungsbewusstsein der unterschiedlichenJamaika-Partner. Offenbar hat Merkel gespürt, dass etwas aus demRuder laufen, dass Jamaika platzen könnte, ehe man richtig inVerhandlungen eingetreten ist. Der kühlen Machtpolitikerin dürfteklar sein, dass sie bei Neuwahlen kaum noch Spitzenfrau der Unionsein würde. Man könnte sagen, Merkels politisches Schicksal ist mitJamaika verknüpft. Horst Seehofer geht es ähnlich. Kann der CSU-Chefin Bayern, vor allem seiner Parteibasis, nicht bald Zählbares ausBerlin vorweisen, würde aus dem vernehmlichen Sägen an seinem Stuhlwahrscheinlich ein politisches Beben, das der Ingolstädter politischnicht überleben würde. CDU und CSU sind mehr als die anderenJamaika-Aspiranten FDP und Grüne zum Gelingen der schwarzen Ampelverdammt. Leichter werden die Verhandlungen durch den Druck freilichnicht. Dabei sind Koalitionsfindungen ohnehin keinevergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen. Da wird gestichelt,gepokert, geholzt und manchmal bis zur Erschöpfung verhandelt,vertagt und der Faden wieder aufgenommen. Allerdings braucht es fürdas Zustandekommen eines Regierungsbündnisses ein Mindestmaß anÜbereinstimmung, vor allem an Vertrauen. Nur ist das derzeit nichtvorhanden, oder noch nicht vorhanden. Zurzeit wissen wahrscheinlichnicht einmal die Protagonisten selbst, ob das Jamaika-Projektzustande kommen wird oder nicht. Die Optimisten verweisen darauf,dass Deutschland mit Blick auf europäische und weltweiteHerausforderungen rasch eine handlungsfähige Regierung braucht. Fürinnenpolitische und wirtschaftliche Stabilität und die gewaltigenHerausforderungen der nächsten Jahre gilt das ohnehin. DiePessimisten führen die gewaltigen politischen, ideologischen undkulturellen Differenzen zwischen den Parteien an, die nie überwundenwerden könnten. Dabei könnte eine Jamaika-Koalition, auch wenn sieglanzlos, aber solide regierte, dem Land etwas Neues bringen. DasGlas ist halbvoll. Prost Jamaika.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell