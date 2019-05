Mittelbayerische Zeitung: Der Demokratie droht Gefahr/Die Weigerung von US-Präsident Trump, dem Kongress zu erlauben, seine Aufsichtsfunktion zu erfüllen, hat die USA in eine tiefe Verfassungskrise geführt.Von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Das Verhältnis zwischen Präsidenten undKongress war stets von Spannungen geprägt. Das hat mit dem Prinzipder geteilten Regierung zu tun, mit dem die US-Verfassung die beidenInstitutionen als gleichberechtigt nebeneinander stellt. Das WeißeHaus führt die Exekutive an, während der Kongress die Gesetze und dasBudget beschließt. Das System aus "checks and balances" ist daraufangelegt, die Macht des Präsidenten zu kontrollieren. Dieser schuldetdem Kongress Rechenschaft. Damit wollten die Verfassungsväterausdrücklich eine Rückkehr zur Monarchie oder den Aufstieg einesDespoten verhindern. Trump legt es in dem Kräftemessen mit demKongress darauf an, dieses Gleichgewicht zu seinen Gunsten zuverändern. Mit der Totalverweigerung, sich der Aufsicht derGesetzgeber zu unterwerfen, will es der Präsident wissen. SeinJustizminister William Barr ließ, von Trump ermutigt, absichtlicheine Frist verstreichen, den unzensierten Bericht desSonderermittlers Robert Mueller zur Russland-Affäre samtErmittlungsakten an das Repräsentantenhaus zu übergeben. Dabei hatteMueller ausdrücklich suggeriert, es sei der Kongress und nicht er,der entscheiden müsse, welche Konsequenzen aus den zehn Instanzen anJustizbehinderung durch Trump zu ziehen seien. Schließlich sieht dieVerfassung ausdrücklich vor, dass nicht Gerichten, sondern denAbgeordneten die Aufgabe zufällt, über die Amtsenthebung einesamtierenden Präsidenten zu entscheiden. Barr blockiert bisher aucheine Aussage Muellers vor dem Justizausschuss desRepräsentantenhauses. Gleichzeitig beruft sich Trump auf einsogenanntes Exekutiv-Privileg. Damit sollen der Berichtgeheimgehalten und die Befragung von Zeugen durch den Kongressverhindert werden. Außerdem sorgte der Präsident dafür, dassFinanzminister Steve Mnuchin die angeforderten SteuerunterlagenTrumps und seiner Unternehmen herausrückt. Mit diesem Verhaltenstellt sich Trump über die Gesetze und tut so, als müsste er sichnicht an dieselben Spielregeln halten wie alle anderen Bürger. Damitdemonstriert der Präsident genau die autoritären Züge, vor denen dieVerfassungsväter die junge Demokratie zu schützen versuchten. Die vonTrump ausgelöste Verfassungskrise, in der ein Teil der Regierung denanderen zu dominieren versucht, ist so etwas wie der ultimativeStresstest der amerikanischen Demokratie. Deshalb bleibt dem Kongressnichts anderes übrig, als die Anmaßungen des Präsidenten entschiedenzurückzuweisen. Die Entscheidung des Repräsentantenhauses, Barr wegenMissachtung des Kongresses zur Rechenschaft zu ziehen, ist der ersteSchritt eines langwierigen Verfahrens. Bisher haben diedemokratischen Institutionen im Wesentlichen dem Druck desBewunderers von Diktatoren und absolutistischen Herrschernstandgehalten. Es gibt weiterhin unabhängige Richter, unabhängigeMedien und einen Kongress, der seit dem Mehrheitswechsel im Novemberseine Kontrollfunktion ausübt. Aber Trump lässt nichts unversucht,die Institutionen zu schwächen. Die Totalverweigerung einerKooperation mit dem Kongress ist der bisher gefährlichste Angriff. Erhofft, dass die von ihm ernannten Verfassungsrichter dabei mithelfenwerden, das Gesicht der 232 Jahre alten Demokratie in Amerikanachhaltig zu verändern. Sollten diese Trump tatsächlich erlauben,sich der Aufsicht durch den Kongress zu entziehen, verwandelte sichdie Verfassungskrise in eine Krise der Demokratie. Deshalb ist dieLage so ernst.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell