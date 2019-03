Mittelbayerische Zeitung: Danzig setzt ein Zeichen für Polen / Die Bürger der Hansestadt haben sich für eine liberalkonservative Bürgermeisterin entschieden.

Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Die ruhmreiche Hansestadt Danzig ist heute eineher beschaulicher Ort in der nordpolnischen Provinz. Den Eindruckzumindest kann gewinnen, wer durch die verwinkelten Altstadtgassenschlendert. Dass es sich mit Danzig in Wirklichkeit ganz andersverhält, drang im Januar ins Bewusstsein der europäischenÖffentlichkeit, als ein psychisch labiler Mann denliberalkonservativen Bürgermeister Pawel Adamowicz erstach. Die Tatwurde über die Grenzen der Stadt und des Landes hinaus als Symboleiner Zeit voller politischer Hasspropaganda verstanden. Am Sonntaghaben die Danziger eine Nachfolgerin für Adamowicz gewählt. Sie gabenihre Stimmen mit überwältigender Mehrheit seiner langjährigen, nichtweniger liberalen Vertrauten Aleksandra Dulkiewicz. Man kann dieseWahl als Zeichen der Solidarität mit Adamowicz über den Tod hinauslesen. Man kann sie aber auch als einen Fingerzeig werten, wie sichdas so bedeutsame Wahljahr 2019 in Polen und in anderen TeilenOsteuropas entwickeln könnte. Im Oktober entscheiden die Polen überdie Zusammensetzung des Sejms in Warschau und damit auch über dieBilanz der rechtsnationalen PiS-Regierung. Zuvor schon dürften dieWahlen zum EU-Parlament im Mai zeigen, wohin die Reise in Osteuropageht: Werden illiberale, populistische und autoritäre Kräfte dieZukunft bestimmen, für die exemplarisch der ungarischeMinisterpräsident Viktor Orbán steht? Oder bekommen die bekennendenDemokraten eine neue Chance? Zu den Demokraten gehörte eindeutig derermordete Bürgermeister Adamowicz, und seine erst 39-jährigeNachfolgerin Dulkiewicz will sein Werk fortsetzen. Aber aus Danzigkommt noch ein weiterer Mann, von dem im Ringen um die politischeAusrichtung des östlichen Europas viel abhängen wird: der ehemaligepolnische Premier und heutige EU-Ratspräsident Donald Tusk. Seinezweite Amtszeit in Brüssel läuft im Herbst aus, und in Polen wirdderzeit viel darüber spekuliert, ob der 61-Jährige sich dann wiederder Innenpolitik zuwenden könnte. Tusk hat diese Spekulationenzuletzt genährt, indem er seine Unterstützung für eine neue, geeinteOppositionsbewegung in Polen erkennen ließ, deren Ausgangspunktwiederum Danzig ist. Der Name der Stadt ist ja nicht nur mit demmittelalterlichen Hansehandel und mit dem Beginn des ZweitenWeltkriegs auf der Westerplatte verbunden. 1980 formierte dort derspätere Friedensnobelpreisträger Lech Walesa auf der Lenin-Werft auchdie Freiheitsbewegung Solidarnosc, die 1989 die friedlichenRevolutionen in Osteuropa anführte. 30 Jahre ist das her. Wiederholtsich Geschichte? Kaum. Aber man kann daran anknüpfen, und diepolnische Opposition tut derzeit genau dies. Am 4. Juni 1989 gab esin Polen die ersten halbwegs demokratischen Wahlen im sowjetischenMachtbereich, und als "Bewegung des 4. Juni" wollen sich dieHerausforderer der PiS-Regierung in Warschau nun offenbarzusammenschließen. Für die Wahl zum EU-Parlament haben die Demokratenbereits ein Bündnis mit dem Namen Europäische Koalition geschmiedet.Mit dabei sind die strukturkonservative Bauernpartei ebenso wie Tusksgemäßigte Bürgerplattform, Liberale, Sozialdemokraten und Grüne. Esist kaum übertrieben zu behaupten, dass die Bündelung alleroppositionellen Kräfte in Polen die auf längere Sicht letzte großeChance für eine politische Schubumkehr im östlichen Europa ist. Setztsich bei der Sejm-Wahl im Herbst die PiS des autoritären VorsitzendenJaroslaw Kaczynski zum zweiten Mal in Folge durch, drohen in Polen,dem größten und wichtigsten Land der Region, ungarische Verhältnisse,sprich: eine noch weitergehende Aushöhlung der Demokratie, deren Kerndie Gewaltenteilung ist.