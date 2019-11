Mittelbayerische Zeitung: Die CDU braucht Rezepte / Nach der SPD leiden nun auch die Christdemokraten an Muskelschwund. Der Parteitag muss Mittel gegen den politischen Kraftverlust finden. Es eilt./ Von Claudia Bockholt

Regensburg (ots) - Misstrauen, Machtkämpfe, mangelnde Führungskompetenz. DieseZutaten für eine handfeste Parteikrise kannte man bisher vor allem von der SPD,die das kräftezehrende Streit-Gen ja angeblich in sich trägt und darauf sogarstolz ist. Doch der Muskelschwund, an dem die Genossen leiden, hat in diesemSommer auch auf die CDU übergegriffen. Nun muss sich jeder Demokrat, der noch andie gesellschaftliche Bindekraft der Volksparteien glaubt, endgültig Sorgenmachen - auch um die Regierbarkeit des Landes. Das Piesacken und Provozierennimmt seit der Schlappe in Thüringen kein Ende: Der Polit-Rückkehrer undRevoluzzer Friedrich Merz beklagt den grottenschlechten Zustand der Regierungund keilt ganz unzweideutig Richtung Kanzlerin. Der schleswig-holsteinischeMinisterpräsident Daniel Günther keilt zurück gegen die mutmaßlich frustrierten"alten Männer" in seiner Partei. Er meint damit neben Merz auch Roland Koch. Derehemals starke Gegenspieler von Angela Merkel hatte sich im März noch artiglobend über die neue Parteichefin und überhaupt das gesittete Verhalten in derFührungsetage der CDU geäußert. Ein halbes Jahr später rechnet er mit seinenLeuten ab: kein Mut, keine Visionen. Merkels Nichtregieren müsse endlichaufhören. Nichts als Zoff und Zwietracht also wenige Tage vor dem Parteitag inLeipzig. Eigentlich steht der Austausch zum neuen Grundsatzprogramm auf derTagesordnung, dazu programmatische Beschlüsse zur Digitalisierung und Stärkungder Sozialen Marktwirtschaft. Doch die Aufmerksamkeit wird auf den Personen undPersonalien liegen: Kann Annegret Kramp-Karrenbauer Boden gutmachen? Wiereagiert sie auf ihren Widersacher Friedrich Merz? Wie weich wird der seineKritik verpacken? Und wie sind die Reaktionen auf Markus Söder, der aufbundespolitischem Parkett auf leisen Sohlen heranschleicht? Schon erstaunlich:Sogar der CSU-Boss liegt bei CDU-Anhängern vor der ins Bodenlose gestürzten AKK,wenn es um einen möglichen Kanzlerkandidaten geht. Noch weiter vorn liegtFriedrich Merz, der sich recht geschickt als Erneuerer in der öffentlichenDebatte positioniert, jeden Gedanken an Putschversuche jedoch weit von sichweist. Der Wirtschaftsexperte weiß genau, dass es zwar massive Unzufriedenheitmit den Kompromissen - siehe Grundrente - in der ungeliebten Groko gibt, unddass Kramp-Karrenbauer nach vielen Patzern kaum noch als Merkel-Nachfolgerin inFrage kommt. Doch er weiß auch, dass Geschlossenheit zur Überlebensfrage dergroßen Parteien wird. Sollte sich die CDU in den kommenden Monaten noch weiteram eigenen Schopf in den Sumpf ziehen, gibt sie irgendwann ein ähnlich desolatesBild ab wie die aus den Fugen geratene SPD. Das will, das muss jederChristdemokrat verhindern, der die Partei im Bundestagswahlkampf 2021 hintersich versammeln will. Die Führungsfrage in der CDU ist, mehr noch als in derSPD, mit den Leitplanken der künftigen Unionspolitik verknüpft: Wie geht esweiter in der Flüchtlingsfrage? Wie weit geht man in Sachen Klimaschutz? Waskann die Berliner Politik den Menschen auf dem Land bieten, den Bauern undBerufspendlern, die sich manchmal fragen, wer noch ihre Interessen vertritt? DieDebatten der CDU, sie sind die Debatten in der Gesellschaft. Und wie durch dieGesellschaft geht durch die Partei ein Riss. Merkels Flüchtlings-, Energie- undKlimapolitik hat die CDU gespalten. Die Gründung der konservativen Werte-Union,die Merkels Ablösung fordert, ist das sichtbarste Zeichen. Der Umgang mit derAfD wird nach der Landtagswahl in Thüringen zur Gretchenfrage. In Leipzig gehtes für die CDU um viel. Die Volksparteien müssen eindeutige Antworten auf diedrängenden Fragen der Zeit finden und den Wählern Antworten liefern. Schaffensie es nicht, wird ihr Niedergang nicht zu stoppen sein.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell