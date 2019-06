Mittelbayerische Zeitung: Brüsseler Politik im Brexit-Stil / Zwischenstand im Postenpoker: Macron stellt das Parlament kalt. Seine Taktik geht auf, so lange sich die Fraktionen wechselseitig blockieren. Von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Wie rasch sich ein Erfolg für die Demokratieverpulvern lässt, ist derzeit auf Brüsseler Bühne zu verfolgen. DieEuropawahl vor vier Wochen hatte Mut gemacht. Schon die hoheWahlbeteiligung zeigte: Den Menschen in Europa ist die EU nicht egal.Anders als befürchtet, ergab sich auch keine Machtkonstellation, beider proeuropäische Kräfte von ultrarechten Anti-Europäern ausgehebeltwerden können. Doch die Freude war verfrüht. WechselseitigesBlockieren gelingt den großen Parteifamilien im Parlament wie auchden europäischen Regierungschefs ganz gut alleine. Man kopiertoffenkundig den miserablen britischen Brexit-Stil, bei dem jederkonsequent gegen Alles ist, sich keinen Millimeter bewegt und daraufsetzt, dass ein Klügerer am Ende nachgeben wird, weil er sich dasElend nicht länger anschauen mag. Bei der Neubesetzung der fünfwichtigsten Ämter in der EU wird jedenfalls gefoult, geholzt undgemauert. Eine Schlüsselrolle spielt der vermeintlicheVollblut-Europäer Emmanuel Macron, der in den Reihen derRegierungschefs und in der liberalen Fraktion "Renew Europe" aufungute Weise Strippen zieht. Der französische Staatspräsident hatsich zur Hauptaufgabe gemacht, CSU-Mann Manfred Weber komme was wolleals EU-Kommissionspräsident zu verhindern. Macron hat die eigenenMachtinteressen im Blick. Er möchte, dass Frankreich in der EU einegrößere Rolle spielt - und Deutschland eine kleinere. Er revanchiertsich bei Kanzlerin Angela Merkel, die ihn in der Vergangenheit mitseinen europäischen Reformvorschlägen ziemlich abtropfen ließ. AllesMotive, die eigenem Kalkül folgen und bei denen der Fokus nicht aufeinem besseren Europa liegt. Macron verbrämt es mit fadenscheinigenArgumenten: Weber sei ohne Regierungserfahrung, heißt es. EinArgument, das übrigens nicht nur aus Frankreich kommt, sondern auchaus der deutschen SPD. Das ist natürlich Quatsch. Nach diesem Maßstabhätten einige Staatschefs nie in Regierungsverantwortung kommenkönnen. Und den Sozialdemokraten bliebe in Bayern - ebenfalls zuUnrecht - auf immer der Ministerpräsidentensessel verwehrt. Derfranzösische Staatspräsident bootet mit seiner Tour auch schlicht dasParlament aus. Er versenkt das Spitzenkandidaten-Modell, das vor fünfJahren bei der Wahl von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker alswichtiger Schritt der Demokratisierung erstmals gegen widerwilligeRegierungschefs durchgesetzt worden war. Sie haben offiziell dasVorschlagsrecht. Nicht nur Macron missfällt, dass er nur aus derRiege der Spitzenkandidaten wählen soll. Macrons Störfeuer sinddeshalb von Erfolg gekrönt, weil das Parlament gespalten ist, ineigene Machtspielchen verfällt und sich nicht auf seine Stärkenbesinnt. Die Abgeordneten müssten sich auf einen konkreten Kandidateneinigen und ihn oder sie gegenüber den Regierungschefs fürunverhandelbar erklären. Und ob es nun jedem Beteiligten gefällt odernicht: Weber und die EVP sind dabei als zahlenmäßig stärkste Kraft inder Pole-Position. Scheitern die Konservativen bei der Suche nachMehrheiten, kommen die Spitzenkandidaten Frans Timmermans von denSozialdemokraten und Ska Keller von den Grünen zum Zug. ZurDemokratie gehört, dass es am Ende ein Ergebnis geben muss. Esbraucht ein Ja für einen Kandidaten, es reicht kein fortgesetztesNein. Die Zeit drängt, auch wenn der Kommissionspräsident erst am 16.Juli zur Abstimmung steht. Viele Wähler sind der neuestenPersonal-Spielchen schon überdrüssig. Mit allen möglichen Spätfolgenbei der nächsten Europawahl: Wer sollte das Parlament, wer sollteeinen Spitzenkandidaten im Wahlkampf 2024 ernst nehmen, wenn er dochnur Kurzzeit-Staffage ist und mit dem Wahltag Niemanden mehr etwasgilt?Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell