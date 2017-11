Mittelbayerische Zeitung: Bitte recyceln! / Kommentar zur Coffee-to-Go-Kultur

Regensburg (ots) - Kaffee zu Mitnehmen hat Vorteile für Kunden undGastronomen - aber einen gewaltigen Haken: Die Menge an Müll, diedurch Wegwerfbecher entsteht. 320 000 Einwegbecher werden angeblichpro Stunde in Deutschland weggeworfen, fast drei Milliarden sind dasim Jahr. Dabei muss das nicht sein. Die meisten Cafés befüllenmitgebrachte Gefäße. Manchmal wird das sogar mit einem Rabattbelohnt. Manche Städte stellen wiederverwendbare Becher zurVerfügung, die Cafés an Stammkunden ausgeben können. Bundesweit gibtes zudem Anbieter von Pfandsystemen. Warum sich immer mehr Menschenkeine Zeit nehmen für eine kleine Kaffeepause, steht auf einemanderen Blatt. Das Ende des Abendlands oder der italienischenKaffeekultur ist der Mitnehmbecher aber nicht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell