Mittelbayerische Zeitung: Bis in alle Ewigkeit / Kommentar zu Facebook

Regensburg (ots) - Wer für den eigenen Todesfall alles Notwendigegeordnet haben will, muss längst auch sein digitales Ablebenmitbedenken. Schon jetzt stehen Tausende Facebook-Accounts alsbebilderte Kondolenz- und Erinnerungsbücher im Netz, zeigenVerstorbene für alle Zeit fröhlich lachend im Bierzelt und inBadehose. Das kann für manchen Hinterbliebenen tröstlich sein, anderefinden es eher befremdlich. Ganz egal, wie das Berliner Gericht heuteurteilen wird: Wer in den Sozialen Medien unterwegs ist, sollte sichzu jeder Zeit fragen, was er im Netz hinterlassen möchte. Ausnahmslosjeder Facebook-User, ob Jugendlicher oder Senior, tut gut daran,einem Vertrauten seine Zugangsdaten zu verraten und dafür zu sorgen,dass von ihm dereinst nicht mehr und nicht weniger in Erinnerungbleibt, als ihm zu Lebzeiten lieb ist.