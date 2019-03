Mittelbayerische Zeitung: Basteln am Renten-Schutzschirm / Grundrente: Markus Söder will nicht der SPD das populäre Thema überlassen und die Mütterrente gleich mit korrigieren / Von Reinhard Zweigler

Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Die Altersvorsorge entwickelt sich zur Sorgevor dem Alter, befand ein Aphoristiker treffend. Die Sorge vielerMenschen, trotz eines Lebens voller Arbeit - ob im Beruf, in derKindererziehung, der Pflege von Angehörigen - im Rentenalter nur voneinem dürftigen Ruhegeld leben zu müssen, hat die Politik mit Wuchterfasst. Das ist erst einmal gut so. Was die Menschen im Landeumtreibt, gehört auf die politische Agenda. Und zwar ohneBeschönigungen und mit allen dramatischen Facetten. Dabei ist"Altersarmut" für die einen ein Kampfbegriff, weil nur ein geringerProzentsatz der Älteren heute davon betroffen sei. FürHunderttausende andere Menschen hingegen ist es bereits bittereRealität, zu wenig für ein würdiges Leben im Alter zur Verfügung zuhaben. Flaschen aus dem Müll zu sammeln, ist keine würdigeAltersversorgung. Und die entsprechenden Statistiken haben eine klareBotschaft: Das Problem der Altersarmut nimmt in Zeiten von Minijobs,Leiharbeit und gebrochenen Erwerbsbiografien drastisch zu. MarkusSöder hat jetzt neuen Schwung in den seit Wochen tobenden Streitinnerhalb der GroKo um die künftige Grundrente gebracht. Mag sein,dass der CSU-Chef vor wichtigen Wahlen in diesem Jahr der SPD nichtdas Feld der "Respektrente" überlassen will. Der Vorstoß vonSozialminister Hubertus Heil für einen kräftigen Aufschlag auf dieGrundsicherung im Alter - und das auch noch ohne die bürokratischeund entwürdigende Bedürftigkeitsprüfung - ist ziemlich populär. Diebisherige knallharte Abwehrfront der Union gegen HeilsGrundrenten-Konzept scheint jedenfalls nicht mehr zu halten. Freilichhandelt es sich bei den Vorschlägen Söders aus dem jüngstenRentenkonzept der Christsozialen nur um erste, aber zweifellosrichtige Schritte auf dem Weg hin zu einer Lösung innerhalb derBerliner GroKo. Im Kern will auch Söder, dass Menschen, die vieleJahre gearbeitet haben, im Alter nicht mit der Grundsicherung vom Amtabgespeist werden. Wobei viele sogar, aus Scham oder aus Unkenntnisihrer Rechte, den Weg zum Sozialamt scheuen und auf diese Leistungverzichten. Wenn nach dem Willen der Christsozialen Bezieher derstaatlichen Grundsicherung künftig etwas über 200 Euro von ihrer -kleinen - gesetzlichen Rente behalten dürfen, dann liegt das nahe beiHeils Konzept. Auch auf ein höheres Schonvermögen, bislang sind das5000 Euro, dürfte man sich mit der SPD rasch einigen können. Ebensodarauf, dass selbst genutztes, angemessenes Wohneigentum nichtherangezogen werden darf. Und dass Söder, einmal in Schwung gekommen,auch gleich den großen Webfehler bei der Mütterrente korrigierenwill, ist vernünftig. Bislang bekommen Frauen, die Kinder geboren undgroßgezogen haben, aber im Alter von staatlicher Hilfe leben müssen,leider jeden Euro der Mütterrente darauf angerechnet. Sie haben vonder CSU-Wohltat der Mütterrente unter dem Strich gar nichts.Eigentlich ein Unding, das schleunigst abgestellt gehört. Allerdings"umsegelt" der jetzige CSU-Vorstoß den eigentlichen Knackpunkt derGrundrente - die individuelle Prüfung der Bedürftigkeit. Die SPD willauf diesen aufwendigen Verwaltungsakt verzichten, was für Betroffeneund Sozialbehörden gleichermaßen segensreich wäre. Die CSU geht, mehroder weniger stillschweigend, dagegen davon aus, dass weiterhinpeinlichst geprüft wird. Ganz so, als ob Millionen heutige undkünftige Bezieher von Mini-Renten jeweils Ehepartner mit riesigenEinkommen und Vermögen hätten. Dabei gibt es für solche Fälle längsteine staatliche Lösung: die Einkommenssteuererklärung beim Finanzamtnämlich. Wer wirklich einen "Renten-Schutzschirm" will, darf sichnicht aufs Herumbasteln beschränken.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell