Mittelbayerische Zeitung: Basst scho!/Das neue Bayern-Museum erzählt in Breite und in Tiefe, was dieses sonderbare und großartige Land ausmacht. Regensburg kann sich freuen. von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Heimat schillert. Sie ist mehr als einePostleitzahl, sie ist vielleicht ein Dialekt, ein Zwiebelturm, einLieblingsplatz am Fluss oder die bekannten Gesichter und ein"Servus", das man im Vorbeiradeln in den Gassen seiner Stadt pflückt.In einer Welt, die wächst, sich radikal verändert und in der immermehr Verschiedenheit zusammenkommt, ist Heimat ein gefragter undhinterfragter Mythos geworden. Das funktioniert ungefähr wie beieinem Baum, der sich stärker seiner Wurzeln versichert, je mehr er indie Höhe und in die Breite geht. In Bayern hat es die Heimat sogarzum Ministerium gebracht. Und in Regensburg bekommt der Freistaat nunauch ein Museum - ein Heimatmuseum im besten Sinn. Am Donauufer istkeine Verwahranstalt für Königskronen und Bauerntruhen entstanden,keine Ruhmeshalle für die staatstragende Selbstfeier, sondern eineZusammenschau der Begebenheiten aus 200 Jahren, die dieses sonderbareund großartige Land ausmachen. Worauf Bayern stolz sein darf undwofür es sich schämen muss, das weiß man nach einem Rundgang durchdie Ausstellung sehr viel besser - sofern man sich auf sie einlässt.Was Bayern mit der Welt zu tun hat und wie hier eines zum anderenführte, wie es zu Kriegen kam und auf welchem Boden Demokratie,Wohlstand und Kultur wachsen konnten, das wird klug, kunterbunt,immer kundig und manchmal auch krachledern und kitschig erzählt. Undweil diese Geschichte in Geschichten inszeniert ist, am Beispiel vonMenschen - von König Ludwig I. bis Luise Kinseher - packt sie einen.Mit seiner Idee für ein Museum der Bayerischen Geschichte hatteMinisterpräsident Horst Seehofer im Dezember 2008 alle überrumpelt.Nach gut zehn Jahren ist aus dem Gedanken ein Gebäude geworden. ZehnJahre, das klingt nach viel, ist aber wenig, denn die Unternehmungstartete ins Ungefähre. Es gab am Anfang ja nicht nur kein Haus,sondern auch kein Konzept und keine Sammlung. Mit der Eröffnung am 4.Juni gelingt dem 88 Millionen Euro teueren Prestigeprojekt einePunktlandung - eine respektable Seltenheit bei Vorhaben dieserGrößenordnung. Neben all dem wunderbaren Welterbe und denlangweiligen Wohnvierteln bekommt Regensburg endlich wieder ein Stückehrgeiziger zeitgenössischer Architektur. Ein Teil der Bürger hatsich mit dem Haus noch nicht recht angefreundet. Viele trauern heutenoch der vertanen Chance einer Stadthalle am Fluss nach. Die einenfinden das Museum zu modern, die anderen zu brav. Die einen wünschensich weniger Volumen und mehr Fenster, die anderen hätten gern einekühne Signatur nach dem Vorbild des "Guggenheim" in Bilbao. DasMuseum bedient aber keines der Extreme und das ist für Regensburg dierichtige Lösung. Der Komplex maskiert sich nicht als Haus einerfrüheren Zeit, er zeigt aber Respekt vor den Nachbarn. Um zu sehen,wie gut er sich einfügt, muss man nur Fotos vom monumentalenLagerhaus anschauen, der vor 1945 hier stand. Regensburg kann sichfreuen. Die Stadt verliert einen öden Parkplatz in schönster Lage undbekommt dafür eines der modernsten Museen Europas, einenAnziehungspunkt mit Strahlkraft und mit der Bavariathek auch noch einLabor für das Lernen über Land und Leute. Auch Bayern kann sichfreuen. Statt in München, wo sich so viel konzentriert, findet dasMuseum einen idealen Ort in der Oberpfalz, die vom Grenzland wiederzum Kernland geworden ist. Regensburg, die Schöne am Strom, früheResidenz der bayerischen Herzöge und alte Hauptstadt Europas, war imMittelalter eine Metropole, wörtlich: Maßstab setzend. Dass sie jetztein Museum bekommt, das wieder Maßstäbe setzt: Was für ein Glück!