Mittelbayerische Zeitung: Der Ausweg führt nicht nach rechts / Ein Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung zur Lage der Union

Wie lange macht sie das noch? Wer CDU und CSUim Dezember 2017 beobachtet, dem drängt sich diese Frage über AngelaMerkel auf. Es gibt zwei realistische wie unspektakuläre Antwortendarauf: Gibt es einen Regierungsdeal mit der SPD, dann regiert Merkelnoch bis 2021 und hört dann auf. Gibt es keinen Deal, dann ist dasMerkels politisches Ende. Die viel spannendere Frage ist aber dienach der Zukunft von Merkels Parteienfamilie. Die Unionsparteienmüssen sich baldmöglichst auf die nächsten Bundestagswahlenvorbereiten - ob sie nun in drei Monaten stattfinden oder in dreiJahren. Es geht für CDU und CSU darum, ob sie sich vom schlechtestenErgebnis ihrer Geschichte wieder erholen, ob sie auch in ZukunftVolksparteien sind. Eines steht dabei fest: Der AfD hinterherzurennenist die falsche Taktik. AfD-Wähler zurückgewinnen, das werdenChristdemokraten und Christsoziale natürlich versuchen. Alles anderewäre ja auch fahrlässig, das legt ein Blick auf die Zahlen zurWählerwanderung im September nahe: Etwa eine Million Menschen sindmit ihrem Kugelschreiber auf dem Wahlzettel ein paar Zentimeterweiter nach unten gerutscht als vier Jahre davor, vom CDU- oderCSU-Kreis zu dem bei den Rechtspopulisten. Aber die Wählerbefragungenverraten auch etwas Anderes: 63 Prozent derer, die AfD gewählt haben,haben das in erster Linie aus Protest gegen die anderen Parteiengetan - und nicht aus Überzeugung für die Rechtsalternativen. Bei derWählerwanderung sollte man auch dies berücksichtigen: Zählt man dieWähler zusammen, die 2013 SPD, Grüne oder Linke gewählt hatten und2017 AfD, kommt man auf über eine Million Menschen. Die AfD hat vonMitte-Links fast genauso viel Zulauf bekommen wie von Mitte-Rechts.Stark gemacht hat die Rechtspopulisten die Verunsicherung derMenschen. Den niedrigsten Stimmenanteil hatte die Partei bei Beamten,den höchsten bei Arbeitslosen und Arbeitern. Die AfD punktet, indemsie Feindbilder bietet: Flüchtlinge! Der Islam! Es wäre schäbig, wenndie Union diese Parolen nachplapperte - und es würde ihr nichtnützen, zumindest langfristig nicht. Denn Hetzparolen lösen ja dieProbleme der Menschen nicht. Die richtige Option für die Union sindechte Lösungen. Die sind kompliziert und langwierig, aber wirksam:Investitionen in Polizei und Justiz; eine Arbeitsmarkt- undSozialpolitik, die die Chancen für sozial Schwache deutlich stärkt;eine Steuerpolitik, in der Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunftaustariert sind; eine Migrationspolitik, die Kontrolle und Humanitätverbindet. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Union unter AngelaMerkel manche traditionelle Position verlassen hat. Ein schnellererAtomausstieg, die Aussetzung des Wehrdiensts: Entscheidungen, dieunter Helmut Kohl undenkbar gewesen wären, wurden unter Angela MerkelRealität. Das liegt aber nicht daran, dass Merkel Sozialdemokratinwäre. Sie ist Pragmatikerin. Sie hat ihre Positionen meist danngewechselt, wenn sich das politische Klima im Land verändert hat. Inder Flüchtlingspolitik ist sie ja genau deswegen längst wieder nachrechts gerückt: Seit 2015 ist das Asylrecht so massiv verschärftworden wie seit der Grundgesetzänderung von 1993 nicht mehr. Vor derUnion liegt ein beschwerlicher Weg: Um in der zerklüftetenpolitischen Landschaft des heutigen Deutschland als Volkspartei zubestehen, muss die Union die Balance suchen zwischenalt-konservativen Traditionen und neu-konservativen Ideen. Aber wennsie einfach stehenbleibt und sich nach rechts neigt, dann kippt siefrüher oder später um.