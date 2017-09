Mittelbayerische Zeitung: Aus den Augen... / Kommentar zur europäischen Flüchtlingspolitik zwei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise

Regensburg (ots) - Zwei Jahre ist es her, dass Deutschland dieGrenzen öffnete. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Das Landhat politische Debatten rund um das Thema Flucht und Migrationerlebt, die so polarisiert waren, wie selten. Das hat Spurenhinterlassen. Die Gräben, die sich aufgetan haben zwischen Parteien,aber auch innerhalb von Familien oder zwischen Bekannten, sindoftmals geblieben. Geblieben sind auch die Flüchtlinge, wenngleichihre Zahl nicht mehr nennenswert wächst. Dafür hat Europa gesorgt.Das mag uns beruhigen, aber es ist keine wirklich gute Nachricht.Denn die Menschen aus Krisengebieten suchen nach wie vor den Weg zuuns. Das hat auf dem Mittelmeer zu teils absurden Situationen geführtzwischen Helfern, Schleppern und Behörden. Die Frage ist, wie langediese Art der Realitätsverweigerung noch funktioniert - oder ob esnicht Zeit wäre, nach echten Lösungen zu suchen. Aber solange eineangebliche Wertegemeinschaft wie die EU sich nicht einmal auf eineVerteilung von Flüchtlingen einigen kann, werden wir damit lebenmüssen, dass uns ein Staat wie die Türkei erpressen kann. Schließlichhält das Land den Schlüssel zu den Zäunen in der Hand, hinter denenMillionen Geflüchteter auf Hilfe warten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell