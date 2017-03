Mittelbayerische Zeitung: Auf gehts, SSV Jahn! / Der Regensburger Fußballklub erlebt einen Höhenflug.

Regensburg (ots) - Sieben Spiele nicht verloren - und plötzlichist der SSV Jahn in der Tabelle ganz vorn mit dabei. Der Aufsteigeraus Regensburg mischt die Liga auf. Was letztlich dabei rauskommt,wird man sehen. Momentan scheint alles möglich, sogar, dass der Jahnbis zum Ende ganz oben dabei ist. Diese Mannschaft hat vieleüberrascht. Vor der Saison war die große Frage, ob sie überhauptligatauglich ist. Darauf haben die Spieler eine klare Antwortgegeben. Nun sind sie auf dem besten Weg, den Klassenerhalt bereitslange vor Saisonende einzutüten. Derzeit ist der Jahn sogar in derSpitzengruppe dabei. Und es würde mittlerweile gar nicht mehr großverwundern, wenn sich dieses so stabil wirkende Team dort festbeißenwürde. In einer Liga, in der fast jeder jeden schlagen kann, wird amEnde der Mannschaftsgeist entscheidend sein. Und hier scheint TrainerHeiko Herrlich eine verschworene Gemeinschaft geformt zu haben. DasSchönste an dem Höhenflug des SSV Jahn ist aber, dass es auch keinProblem wäre, wenn er demnächst enden sollte. Niemand erwartet vonden Regensburgern ernsthaft den Aufstieg in die 2. Liga. Die Spielerwerden allerdings selbst am besten wissen, dass sie eine solcheChance - nicht zuletzt angesichts der Korruptionsaffäre und ihrenAuswirkungen auf den Klub - vielleicht so schnell nicht wieder habenwerden. Also: Auf geht's SSV!Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell