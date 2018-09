Mittelbayerische Zeitung: Die Antwort von links / Die neue linke Bewegung will gegen rechten Zeitgeist Front machen. Dass ihre Vordenker Wagenknecht und Lafontaine heißen, schadet der Sache. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Sammlungsbewegungen, wie sie gestern von derlinken Seite des politischen Spektrums in Deutschland von SahraWagenknecht sowie Grünen- und SPD-Politikern auf den Weg gebrachtwurden, liegen offenbar im Trend in Europa. Emmanuel Macrons LaRépublique en Marche schaffte es sogar bis in den Präsidentenpalastin Paris. Die Fünf-Sterne-Bewegung des Beppe Grillo in Italienregiert in einer Koalition mit der rechtspopulistischen Lega Nord. InSpanien lehrt die Podemos-Bewegung den etablierten Parteien dasFürchten. Nach den rechtspopulistischen Bewegungen AfD und Pegida inDeutschland folgte gestern gewissermaßen die Antwort von links. Dastrotzig gemeinte Projekt "Aufstehen" will den ausgeträumten Traumeiner rot-rot-grünen Bundesregierung neu entfachen. Dabei war dieGeschichte der politischen Linken in Deutschland bereits reich anAbspaltungen, Parteineugründungen, Sammlungsbewegungen, Strömungen,an Versuchen, kleinen Erfolgen und größeren Misserfolgen. Aus derstaatstragend gewordenen SPD spalteten sich nach dem Ersten Weltkriegdie linkeren Parteien USPD und KPD ab. Während die eine bald wiederverschwand, wurde die andere - maßgeblich von Moskau gesteuert und inder sowjetisch besetzen Zone mit der SPD zwangsfusioniert - zurDDR-Staatspartei und damit hauptverantwortlich für verbreiteteMisswirtschaft, Unfreiheit und quälenden Demokratieverlust im OstenDeutschlands. Aus einer Mischung von Missachtung des Umweltschutzes,Ablehnung der Kernenergie sowie des Willens zur Abrüstung durch dieSPD-Spitze etablierten sich in den 70er und 80er Jahren die Grünen.Und als Protest auf Gerhard Schröders Hartz-Reformen entstand diegewerkschaftsnahe WASG, die vor elf Jahren mit der ostdeutschen PDSfusionierte und schließlich die heutige Linkspartei bildete.Allerdings haben all diese gravierenden Veränderungen im linken Lagernicht dazu geführt, dass die Bundesrepublik von einer ganz linkenRegierung geführt wurde. Die Linken, wenn man dazu SPD, Grüne undLinke zählen will, waren viel mehr im Streit und tiefer gegenseitigerAbneigung vereint. Sollte das nun anders werden, weil einige aktiveund verflossene Mitglieder dieser drei Parteien eine Bewegung aus demBoden stampfen? Zweifel sind erlaubt. Als Gallionsfiguren in denvergangenen Jahren waren immer mit dabei der Ex-SPD- undEx-Linken-Chef Oskar Lafontaine, der mit der SPD noch eine Rechnungoffen zu haben glaubt, sowie seine Ehefrau Sahra Wagenknecht. Dassbeide als Initiatoren und Vordenker der linken Sammlungsbewegung"Aufstehen" agieren, kann der Sache eher schaden, als nützen. Beidengeht es immer auch um die persönliche Profilierung - und sei es aufKosten der eigenen Partei, mit der man gerade im Clinch liegt. Diegestern aus der Taufe gehobene Bewegung "Aufstehen" ist vor allemzweierlei: Erstens eine Reaktion auf den Vormarsch von Rechten,Rechtspopulisten und Rechtsextremen, nicht nur der AfD. Chemnitz hatgezeigt, wie diese Kräfte voranschreiten, die Straßen besetzen unddie Auseinandersetzung mit Staat und politischen Gegnern suchen.Zweitens ist Aufstehen auch ein Reflex auf eine bräsig vor sichhinwurschtelnde große Koalition des Weiter so. Die GroKo konnte wederein Signal des Aufbruchs ins Land senden, noch hat sie die Kraft,wirklich brennende Fragen der Menschen - von gerechten Löhnen,bezahlbaren Mieten, Armut von Familien mit Kindern, Pflegenotstand,Flüchtlinge - nachhaltig anzupacken. Den Boden für die neue linkeBewegung hat nicht nur die AfD, sondern auch die GroKo vorbereitet.Wagenknecht und Co. treten nun an, um Unzufriedene, gemäßigteWut-Bürger einzusammeln. Sollten allerdings Menschen, die über dieherrschende Politik Frust schieben, dadurch zum Nachdenken, zumdemokratischen Mittun animiert werden können, wäre das bereits einErfolg.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell