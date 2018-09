Mittelbayerische Zeitung: Der Anfang vom Ende / 25 Monate nach dem Beginn der Ermittlungen startet heute mit dem Wolbergs-Prozess ein Verfahren der Superlative - endlich! / Von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Endlich! Nach zwei Jahren, drei Monaten undzehn Tagen beginnt heute in Regensburg der Wolbergs-Prozess. Der 24.September markiert den Anfang vom Ende einer Affäre, die Regensburgerschüttert: politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, moralisch.Nach einer quälend langen Phase, in der hinter vorgehaltener Handspekuliert, laut behauptet, strikt bestritten und öffentlich gefühltwurde, sprechen ab heute die Fakten. Endlich wird absehbar, wannRegensburg mit der Vergangenheit abschließen und wieder Zukunftgestalten kann. In Sitzungssaal 104 sind 42 Plätze für Zuhörerreserviert. Für alle anderen Bürger wird unser Medienhaus das Ohr unddas Auge sein. Wir werden das Verfahren intensiv verfolgen und überalle Kanäle transparent machen: in Print-Beiträgen und Podcasts, imLive-Ticker, in Online-Texten, Bildern, Videos und in den sozialenNetzwerken. Zuletzt wurde uns auch die Frage gestellt, ob so vielBerichterstattung sein muss. Wir meinen: ja. Umfang und Bedeutungdieses Falls lassen gar nichts anderes zu. Wie unabhängig agierte derhöchste Mann der Stadt? Wie sauber laufen in Regensburg Geschäfte ab?Wird Joachim Wolbergs verurteilt oder wird er in das Amt desOberbürgermeisters zurückkehren können? Worauf dürfen Beamte undBürger vertrauen und bauen, wo brechen Gewissheiten ein und wie mussKontrolle künftig aussehen? So lange diese Fragen offen sind, solange lastet über dem langfristigen politischen und wirtschaftlichenHandeln in Regensburg eine Wolke der Ungewissheit. Eine Stadt lebt imSchwebezustand. Auf konstant gute oder konstant schlechte Situationenkann man sich einstellen - auf unkalkulierbare Rahmenbedingungennicht. Im spekulationsoffenen Raum gibt es keine Planungssicherheit.Die Unklarheiten lähmen ausgerechnet eine Metropole, in der dieWirtschafts- und die Einwohnerzahlen rasant wachsen, in derbezahlbare Wohnungen so selten sind wie Trüffeln - und Immobilien soteuer. Auch daraus bezieht der Wolbergs-Prozess seine herausragendeTragweite. Der Fall ist rekordverdächtig, die Rahmendatenspektakulär. Sieben Staatsanwälte und 69 Kripobeamte schwärmten 2016aus, um einen Berg an Material in Amtszimmern, Wohnungen und Firmenzu sichern. Die Ermittler trugen vier Terabyte an Informationenzusammen, eine kaum vorstellbare Menge, die ungefähr 550 000 Mal demersten Harry-Potter-Band entspricht. Zwei Millionen E-Mails wurdenbeschlagnahmt und geprüft, 342 Stunden Telefonate mitgeschnitten. DieStaatsanwaltschaft hat sich viel Zeit genommen, um Vorwürfe undVerdachtsmomente gegen den suspendierten Oberbürgermeister und dreiMitangeklagte zu untersuchen. Auch das Gericht will sehr ausführlichalle Argumente prüfen. Der Prozess wird mit 70 Verhandlungstagen derlängste, den Regensburg je erlebt hat. Im Mai 2019 könnte ein Urteilfallen - falls es nicht noch länger braucht, um alle Fragen zuklären. Das Gericht hat 28 zusätzliche Prozesstage reserviert, dasUrteil würde dann im September 2019 stehen - falls es rechtskräftigwird. In Fachkreisen hält man es sogar für möglich, dass die Causabeim Bundesgerichtshof oder gar beim Bundesverfassungsgericht landenwird. Der Regensburger Fall wird als eine der größten kommunalenSpendenaffären der deutschen Nachkriegszeit gehandelt. Man muss schonsehr suchen, um in der Politik Prozesse ähnlicher Dimension zu finden- und stößt dann schnell auf Christian Wulff. Das Verfahren war auf22 Tage angesetzt, das Urteil fiel nach drei Monaten. Der Fall desBundespräsidenten a.D. zeigt auch: Die Wucht, mit der die Justizvorgeht, muss nichts aussagen über die Wahrheit, die das Gericht amEnde finden wird. Bei den Ermittlungen zu Wulff wurden 93 Zeugenbefragt, eine Million Dateien ausgewertet und geschätzt zweiMillionen Euro ausgegeben. Das Urteil lautete: Freispruch.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell