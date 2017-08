Mittelbayerische Zeitung: Anerkannte Zocker / Die Nerds aus dem Jugendzimmer erleben einen Imagewandel. Computerspiele bieten Chancen. Leitartikel von Martin Kellermeier

Regensburg (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum erstenMal überhaupt die Kölner Spielemesse Gamescom eröffnet. Für alleSpieler ist das ein Ritterschlag: Die Zocker, die einst als Nerds ausdem Jugendzimmer abgestempelt wurden, sind jetzt eine anerkannte,sogar begehrte Gruppe. Wirtschaftsbosse und Spitzenpolitiker habendas Potenzial des Spielesektors erkannt - endlich. Die Entwicklung amSpielemarkt hat dazu beigetragen. Während die Szene vor allem nachfurchtbaren Amokläufen, zum Beispiel 2009 in Winnenden, harte Kritikaushalten musste, ist der Gesellschaft heute klar: Computerspielenbesteht nicht nur aus Schießen und Töten. Wer heute sagt, dass er abund an gerne spielt, erhält nicht gleich das Prädikat "potenziellerAmokläufer". Die Menschen wissen, wie viele verschiedene Games esgibt. Ego-Shooter und Kriegsspiele sind zwar immer noch einVerkaufsschlager, Spielekonsolen stehen aber mittlerweile nicht nurin Jugendtreffs, sondern auch in Altersheimen. Nintendo hat mitWii-Sports einen Volltreffer gelandet. Bewegung und Fitness kann mansich mit der Konsole direkt ins Wohnzimmer holen. Lernen am und mitdem Computer ist fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Der Marktder Lernspiele ist kaum überschaubar. Auch eine Art "Praktikum" istam Computer möglich. Verschiedenste Simulatoren geben einen Einblickin den Alltag von Landwirten, Busfahrern und Müllmännern. DerAuftritt von Kanzlerin, Ministern und Abgeordneten auf der Gamescomso kurz vor der Bundestagswahl kommt nicht überraschend. DieStrahlkraft der Gamerszene ist groß. Das haben die Parteienrealisiert. Die FDP hat das Zocken zum Wahlkampfthema gemacht. Gehtes nach den freien Demokraten, dann soll Deutschland ein Top-Standortfür die Produktion von Computer- und Videospielen werden. Das istklug gerechnet. Denn mit der Spieleszene kann die Republik viel Geldverdienen. Der US-Computerspieleentwickler Blizzard hat mit "World ofWarcraft" seit der Veröffentlichung im Jahr 2004 über zehn MilliardenDollar umgesetzt. Ein Addon zum Spiel, das neue Bereiche undCharaktere liefert, hat sich letztes Jahr allein amVeröffentlichungstag mehr als drei Millionen Mal verkauft.Spieleklassiker wie "Fifa" fesseln seit Jahrzehnten dieFußballfanatiker vor die Bildschirme. Rund 65 Euro kostet eineLizenz. Das zahlen Millionen von Zockern ohne Murren, obwohl sich dasSpiel zur Vorjahresversion oft kaum unterscheidet. BMW hat auf derGamescom ein Rennspiel als Werbeplattform genutzt und seinen neuen M5der Öffentlichkeit präsentiert. Das Spielen ist auch im Alltag längstangekommen. Smartphones und portable Konsolen, wie die PSP vonPlaystation, machen Zocken auch im Zug und an der Bushaltestellemöglich. Wer sein Handy zückt, muss keine skeptischen oder gar bösenBlicke fürchten. Natürlich gibt es auch Probleme. Wer spielt, gehtdas Risiko ein, süchtig zu werden. Die Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung mahnte 2016, dass insbesondere die Zahlder Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunimmt, die Probleme mit derSteuerung ihrer Internet- und Computeraktivitäten haben. InDeutschland waren es 2015 laut der Bundeszentrale über fünf Prozentder 12- bis 17-jährigen. Wer lange vor dem Bildschirm sitzt, leidetunter Bewegungsmangel. Bei Minderjährigen kann das zu motorischenDefiziten und Gewichtsproblemen führen. Wer spielt, kann in den Gamesgewinnen, aber gesundheitlich viel verlieren. Es ist eben wie inallen Bereichen des Lebens: Auch beim Computerspielen kommt es aufdie richtige Dosis an.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell