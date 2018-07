Mittelbayerische Zeitung: Im Amt, aber nicht an der Macht / Es sieht nicht gut aus für Theresa May: Mit den Rücktritten von Brexit-Minister Davis und Außenminister Johnson droht das Aus der Regierung. Von Jochen Wittmann

Regensburg (ots) - Lange hat die neue Kabinettsdisziplin nichtgehalten. Nachdem die britische Premierministerin Theresa May amFreitag ihre Minister zu einer Klausurtagung auf dem LandsitzChequers einberufen hatte und auf einen gemeinsamen Kurs beim Brexiteinschwören konnte, war die Hoffnung groß gewesen, dass jetzt alleMitglieder der Regierung an einem Strang ziehen würden. Der in derNacht zum Montag erfolgte Rücktritt von David Davis machte demOptimismus einen Strich durch die Rechnung. Ausgerechnet der für denAustritt Großbritanniens aus der EU zuständige Minister hat keinVertrauen in den Brexit-Plan seiner Chefin. Auch sein Stellvertreter,der Staatssekretär Steve Baker, trat zurück. Als neuerBrexit-Minister wurde der bisherige Staatssekretär für Kommunen,Dominic Raab, ernannt. Für die größte Überraschung sorgte dannallerdings der Außenminister. Boris Johnson, der nach demChequers-Treff den Eindruck verbreitet hatte, dass er mit dem neuenDeal leben könnte, nahm unerwartet gestern ebenfalls seinen Hut. DieEntscheidung fiel nur wenige Minuten, bevor die Premierministerin vordem Unterhaus erschien. Für sie könnten sich die Demissionen zu einerder schwersten Krisen auswachsen seit dem enttäuschenden Wahlausgangvor einem Jahr, als sie die parlamentarische Mehrheit derKonservativen Partei verlor. Wenn weitere Brexit-Hardliner wieHandelsminister Liam Fox oder Umweltminister Michael Gove ebenfallsihren Hut nehmen würden, käme es zur offenen Revolte innerhalb derFraktion der Konservativen. Mays auf Chequers beschlossene Vorschlägelaufen auf einen wesentlich weicheren Brexit hinaus, als ihn sichDavis oder Johnson wünschen konnte. Statt eines harten Schnitts willMay ein Freihandelsabkommen mit der EU, bei dem das Königreich wasden Warenverkehr anbelangt weiterhin die Regeln des Binnenmarktsbefolgt und innerhalb eines gemeinsamen Zollarrangements verbleibt.Davis protestierte in seinem Rücktrittsschreiben, dass die Übernahme"des gemeinsamen Regelwerks die Kontrolle großer Teile unsererWirtschaft an die EU übergibt". Damit wollte er sich nicht abfinden.Ein weiterer, von Davis allerdings nicht genannter Grund, dürfte dieRolle von Olly Robbins gewesen sein. Der hochrangige Beamte war biszum September in Davis' Brexit-Ministerium für die Verhandlungen mitder EU zuständig gewesen. Dann holte ihn May als europapolitischenBerater in die Downing Street, wo er federführend für dieAusarbeitung der Brexit-Politik war. Davis selbst hat in diesem Jahrnur vier Stunden in Gesprächen mit EU-Chefunterhändler Michel Barnierverbracht. Seine Unfähigkeit, den Kurs beim Brexit entscheidendgestalten zu können, dürfte ausschlaggebend für den Rücktritt gewesensein. Kritisch für May wird nun sein, ob sich Johnson von denHinterbänken der Unterhauses als Herausforderer positioniert, zumSprachrohr eines harten Brexit macht und sich als Nachfolger für Mayanbietet. Der Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn sprachvon einer "Regierung im Chaos". Dass Davis "zu einem derartkritischen Zeitpunkt zurücktritt", schrieb er auf Twitter, "zeigt,dass Theresa May keine Autorität mehr hat und unfähig ist, den Brexitzu liefern". Tatsächlich sieht es nicht gut aus für May, wenn mitDavis und Johnson der sechste, beziehungsweise siebteKabinettsminister seit November von der Fahne gegangen sind. DerEindruck verfestigt sich, dass May im Amt, aber nicht an der Machtist. Paradoxerweise könnte aber genau das ihr helfen bei denVerhandlungen mit Brüssel. Eine weitere Destabilisierung von May, diegerade auf einen weichen Brexit-Kurs eingeschwenkt ist, läge nicht imInteresse der EU.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell