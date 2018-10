Mittelbayerische Zeitung: Alles nur Show / Katar hübscht mit viel Geld sein Image vor der WM 2022 auf. Neue Stadien und Wüstencamps sollen die Fans ködern. Die sollten sich nicht blenden lassen. Von Martin Kellermeier

Regensburg (ots) - Wer möchte, könnte dieFußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2022 in Katar als eine Fata Morganabezeichnen: als eine Vorspiegelung von etwas, das nicht existiert.Und es stimmt: Diese WM ist tatsächlich unwirklich, aber sie istkeine Illusion und wird, anders als eine Luftspiegelung, tiefe Spurenhinterlassen, wenn der Zauber verschwunden ist. Mit einemtraditionellen Fußballturnier hat die Weltmeisterschaft in Katarnichts zu tun. Der kleine Wüstenstaat hat Marketingexperten aus derganzen Welt an die Ostküste des Persischen Golfs gelockt. Sie habenim Vorfeld des Fifa-Turniers ganze Arbeit geleistet, um die vielfachkritisierte Austragung des Wettbewerbs in Katar doch noch in einpositives Licht zu rücken. Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, dessenKonterfei sich die Einheimischen mit Stolz auf den Kofferraumdeckelkleben, lässt nichts unversucht, um die WM in Katar gut zu verkaufenund sich als guten Gastgeber dazustellen. Dafür nimmt dasStaatsoberhaupt des Emirats viel Geld in die Hand. Alles muss glänzenund Hightech sein, sogar die Straßenlaternen leuchten bunt. Geldspielt in Katar, das gesicherte Gasvorkommen für die nächsten 200Jahre hat, keine Rolle. Nicht nur der Bau von sieben nagelneuenFußballtempeln kostet das Land Milliarden. Kosmetik am Imagebetreiben die Katari auch mit Einrichtungen wie dem sogenannten"Legacy Pavillion" in einem der Wolkenkratzer Dohas, der Hauptstadtdes Landes. Dort versuchen PR-Fachleute, unterstützt von modernsterPräsentationstechnik, ihre Besucher von der Fußballgeschichte inKatar zu überzeugen. Wer sich die Schautafeln und Ausstellungsstückeansieht, muss feststellen: Eine lange Fußball-Geschichte gibt es inQatar nicht. Der Fußball kam Ende der 1940er Jahre ins Land. DerWüstenstaat ist seit 1970 Mitglied der Fifa. Gegründet wurde derWeltverband 1904. Mehr als 1,5 Millionen Fußballfans aus der ganzenWelt erwartet das Emirat bei der Weltmeisterschaft. Aus Gründen derNachhaltigkeit will Katar auf den Bau von zu vielen Hotelsverzichten. Stattdessen sollen die Fans auf Kreuzfahrtschiffen wohnenund in Wüstencamps ihr Zelt aufschlagen. Bleibt abzuwarten, ob dieFans diesen Zirkus mitmachen wollen - vor allem, wenn sie hören, dasses kein Bier gibt. Alkohol ist in dem vom Islam geprägten Landverpönt. Eine Entscheidung, ob in den Stadien Bier ausgeschenkt wird,soll demnächst fallen. Billig wird es dann sicher nicht. Die DoseBier kostet in Katar aktuell zwölf Euro. Die Organisatorenverteidigen sich gegen Kritik an der WM generell mit Konzepten, dieschön zu lesen sind. Auch für die neuen Stadien haben die Scheichseinen Plan. Der sieht vor, dass nach der WM die Tribünen verkleinertwerden, damit die Arenen wieder die richtige Größe für örtlicheVeranstaltungen haben. Die abgebauten Klappsitze sollen dann anFußballprojekte auf der ganzen Welt gespendet werden. Sogar einganzes Stadion, das Ras Abu Aboud Stadium, geht nach der WM aufReisen. Es besteht aus Schiffscontainern, die nach dem Turnier eineneue Verwendung finden sollen. Aber: Bevor man ganze Fußballtempelüber das Meer fährt, wäre es besser gewesen, die Weltmeisterschafterst gar nicht auf Expedition nach Katar zu schicken. Das Turnier istin Ländern, die eine Fußball-Tradition haben, am besten aufgehoben.Fernab der Wüste müssten keine XXL-Klimaanlagen für die richtigeTemperatur im Stadion sorgen und Kreuzfahrtschiffe die Fans zu denSpielen karren. Die Umwelt würde es der Fifa danken. Es liegt an denFans, ob sie diesen Irrsinn mitmachen wollen. Wenn sie bei der WM2022 konsequent daheim bleiben und den Fernseher auslassen, muss dieFifa umdenken. Doch das ist wohl die eigentliche Illusion.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell