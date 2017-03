Mittelbayerische Zeitung: Alles im Lot / Der Politische Aschermittwoch zeigt, dass die politische Mitte wieder zu alter Kraft zurückfindet. Leitartikel von Claudia Bockholt

Regensburg (ots) - Jetzt wird's hint' höher wie vorn. Das magmanch altgedienter CSU-ler angesichts des hymnisch gefeiertenGottkanzlers aus Würselen gedacht haben. Die sonst bespöttelte,schlimmer noch: bemitleidete SPD holt mit Martin Schulz dochtatsächlich mehr Leute auf die Bierbänke als die eingeführte Topmarkeim weiß-blauen Politgeschäft. Da scheint aus bayerischer Perspektiveetwas gewaltig aus dem Gleichgewicht geraten. Es wird aber auchandersherum ein Schuh daraus: Die politische Welt in Deutschlandgewinnt auf beruhigende Weise ihre Balance zurück. Nach anfänglichemHochmut dämmert den Christsozialen, dass dieser aus Brüsselzugewanderte Genosse keine schnell abgebrannte Wunderkerze ist. Imniederbayerischen Bierzelt hat Martin Schulz die Feuertaufebestanden: Wer es als Sozi hier schafft, der schafft es ziemlichsicher überall. Sofern Schulz nicht vor dem 24. September schonsiegestrunken über die eigenen Füße stolpert, könnte er denPopularitätsvorsprung vor Angela Merkel in den kommenden sechsMonaten durchaus halten. Selbst für Unions-Anhänger steckt darinzumindest eine gute Nachricht: Ein großer Teil der Wut- undProtestwähler, die Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Denkzettelverpassen wollen, wendet sich von der AfD ab und einem neuenHoffnungsträger zu. Die Alternative für Deutschland hat ja nie nur amrechten Rand der Gesellschaft gefischt. Linke, SPD-ler, vieleCDU-Wähler liefen ihr zu. Nun tönen die markigen Sprüche von Rechtsplötzlich hohl. Frauke Petry braucht mittlerweile den smartenÖsterreicher Straché als Sidekick, um Stimmung zu entfachen. Und das,was Schulz mit der neuen Aufbruchstimmung nicht schafft, wird -ähnlich wie bei den Piraten - die Partei erledigen. Sie zerlegt sichzuverlässig selbst. Weil sie sich nicht von Parteifreunden am ganzrechten Rand distanzieren mag. Auch wegen mangelnder Erfahrung: Inder Bundespressekonferenz musste die forsche Debütantin Petry geradeerst zurechtgewiesen werden, dass nicht sie die Fragen beantwortensoll, die anderen Vorstandsmitgliedern gestellt werden. Vor allemaber, weil offensichtlich nicht gemeinsamer politischer(Gestaltungs-)Wille die Führungsspitze antreibt, sondern Machthungerund Eitelkeit, endet der Triumphmarsch der AfD jetzt in einerSackgasse. Was narzisstische Persönlichkeiten an der Spitze einesStaates anrichten können, ist gerade als US-amerikanische Daily Soapzu erleben. Seit Donald Trump gewählt ist, kommt die Welt nicht ausdem mal sorgenvollen, mal ungläubigen Kopfschütteln heraus. Dass dieCSU beim Politischen Aschermittwoch ausgerechnet Trumps Wahlspruch,abgeändert in "Bavaria First", vor sich herträgt, muss man wohl zuihren Gunsten als fremdsprachige Variante des alten Lamentos über dieBürde des Länderfinanzausgleichs betrachten. Denn wem ist bei denSlogans des US-Präsidenten eigentlich noch zum Lachen zumute? Diepolitischen Verhältnisse, in der Welt und direkt vor unserer Haustür,haben sich binnen weniger Monate so rasend schnell verändert, dasseinem ganz schwindlig - und manchmal etwas übel - wird. Nichtsscheint mehr unmöglich. Rund um uns bröckeln Demokratien, schwindenMeinungs- und Pressefreiheit, regieren Willkür und Demagogie. WennDeutschland am 24. September zwischen einem geschicktemotionalisierenden Schulz und einer kalkuliert abwartenden AngelaMerkel zu wählen hat, haben wir alle schon gewonnen. Beidegarantieren, dass die Verfassung den Stellenwert behält, den sie überJahrzehnte innehatte. Wer im Kanzlerrennen am Ende die Nase vorn hat,ist dann schon fast gehupft wie gesprungen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell