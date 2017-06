Mittelbayerische Zeitung: Airline in Turbulenzen / Kommentar zu Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Regensburg (ots) - Dass Deutschlands zweitgrößte FluggesellschaftAir Berlin in Turbulenzen geraten ist, ist nicht wirklich neu. SeitJahren fliegt die Airline, deren Großaktionär die Ethiad aus AbuDhabi ist, tiefrote Zahlen ein. Zuletzt über eineDreiviertelmilliarde Euro! Weil jetzt auch die beabsichtigteZusammenarbeit mit dem deutschen Reiseflieger Tuifly platzte, kommtAir Berlin noch weiter ins Trudeln. Noch dazu soll derösterreichische Air Berlin Ableger, Niki, der im lukrativenUrlaubsverkehr unterwegs ist, verkauft werden. Deshalb kommt jetztdie Bitte um Staatsbürgschaften für die angeschlagene Air Berlinalles andere als überraschend. Allerdings wird dazu ein tragfähigesZukunftskonzept der Airline benötigt. Solange das aber nichtvorliegt, unter anderem weil die Ethiad nicht sagt, was sie mit derAirline vorhat, darf keine staatliche Bürgschaft abgegeben werden.Steuergeld darf nicht in ein Fass ohne Boden fließen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell