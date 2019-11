Mittelbayerische Zeitung: AfD-Masche: Einfach provozieren Die Schrillen in der AfD bestimmen das Bild. Die Gemäßigten weichen noch aus. Auf die etablierten Parteien wartet eine Aufgabe.Von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Die Bilanz nach einem Jahr im Landtag ist für die bayerischeAfD alles andere als respektabel: An viel zu vielen Tagen ist die Partei eineZumutung. Die Methode ist dabei stets gleich: Es geht ums Provozieren um jedenPreis, mit dem schlichten Ziel, Schlagzeilen zu produzieren. Auf diezwangsläufige öffentliche Empörung folgt dann das nächste Schauspiel: Mangebärdet sich als Opfer eines Gegenwinds, den man selbst mit Kalkül entfachthat. Die AfD hat es im Parlament bereits auf vier offizielle Rügen gebracht,zudem auf eine Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft. Zwei Abgeordnete sindaus der Fraktion ausgetreten. Einer davon, weil er erklärtermaßen nicht mehrbürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Parteisein wollte. Durch die Fraktion geht überhaupt ein tiefer Riss, zu beobachtenbei den jüngsten Fraktionswahlen, denen nahezu die Hälfte der Mandatsträgerfernblieb. Der raue Umgangston - er wird auch intern praktiziert. Das erste Jahrwar geprägt durch Eklats, Affronts und Peinlichkeiten. Zu denen, die besondersunrühmlich hervorstechen, zählen die Abgeordneten Ralph Müller aus Franken undRalf Stadler aus Niederbayern. Stadler ist um der Provokation Willen auch jedesKasperltheater recht - siehe das plumpe Fakefoto von Landtagspräsidentin IlseAigner, in das AfD-Luftballons montiert wurden. Die Liste ließe sich jederzeitverlängern. Eine besondere Rolle spielt Landtagsfraktionschefin KatrinEbner-Steiner, die nicht die Nähe zum thüringischen AfD-Chef undParteirechtsaußen Björn Höcke scheut, der die Demokratie in Deutschlandzerschlagen will. Trotzdem zeigt dieser Blick auf die Partei nur einen Teil derWahrheit. Es wäre falsch, alle AfD-Repräsentanten über einen Kamm zu scheren. Esgibt auch die gemäßigteren Köpfe, die Hoffnung wecken, dass sie wirklich füreine andere AfD stehen. Doch tonangebend ist dieser Stil bisher nicht. Es sindEbner-Steiner, Müller, Stadler und Co., die das Erscheinungsbild prägen. DieGemäßigten in der AfD müssen sich deshalb fragen lassen, warum ein radikalerKurswechsel nicht mehrheitsfähig ist, warum sie die schlechten Aushängeschilderihrer Partei nicht stoppen können und warum sie nach dieser ernüchterndenDiagnose nicht das Weite und anderswo eine politische Heimat suchen. Solange ihrMissbehagen keine Konsequenzen hat, sind sie Teil des "Systems AfD". EinesSystems, das auch Widerstand von außen spüren muss. Die Auseinandersetzung mitder in Teilen demokratiefeindlichen AfD ist Bürgerpflicht. Gegen-Demos? Gern.Die AfD, die die Meinungsfreiheit nach Kräften strapaziert, muss es aushalten,dass auch andere ihr Grundrecht nutzen. Gegendemonstrationen sollten jedochgezielt und nicht reflexartig stattfinden. Sie sorgen im unerwünschtenNebeneffekt leider dafür, dass die Partei enger zusammenrückt. Die Bandbreite anReaktionen muss größer sein. Warum nicht an Infoständen in großer Schar mitAfD-Anhängern debattieren und ihnen Antworten abverlangen? Selbst zuzuhören,gehört allerdings auch dazu. Die größte Schwäche der AfD ist zwar, welch oftmiserablen Schlüsse sie aus gesellschaftlichen Veränderungen zieht. Ihre Stärkeliegt aber darin, berechtigte Unzufriedenheit in der Gesellschaft zu erkennen,Unzufriedenheit, die nicht verschwindet, wenn man die AfD als indiskutabeldeklariert. Ob es gefällt oder nicht: Die AfD ist in Bayern seit derLandtagswahl demokratisch legitimierter Teil des politischen Machtgefüges. Siebringt es in Umfragen weiter auf rund zehn Prozent. Das ist für Bayern ein hoherWert, der aufrütteln muss. Wer die AfD nur als Ärgernis sieht, zielt zu kurz.Die Partei bietet auch eine Chance, weil sie das Ausmaß der Ultrarechten wie derUnzufriedenen sichtbar macht. Ein Teil davon ist für etablierte Parteien nochimmer erreichbar, wenn man es nicht bei Abgrenzung gegenüber der AfD belässt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell