Mittelbayerische Zeitung: Absurd, absurder Erdogan / Der türkische Präsident gefährdet mit seinen Ausfällen die Beziehungen zu Deutschland und zur EU.

Am Ende der Geduld wartet der Segen, besagt eintürkisches Sprichwort. Sollen sich also die vom türkischenPräsidenten so unsäglich geschmähten Politiker, von der deutschenKanzlerin Angela Merkel bis zum niederländischen Premier Mark Rutte,nun still in Geduld fassen, den Mund halten, einfach abtropfenlassen? Bis, ja bis wann denn? Bis Erdogan wieder zur Vernunft kommensollte? Bis nach dem Verfassungsreferendum am 16. April? Bis sich dieBeziehungen wieder normalisiert haben? Leider sind das alles nurfromme Wünsche. Niemand kann sagen, ob Recep Tayyip Erdogan im Fall,er gewinnt die machterweiternde Abstimmung, wirklich wieder zunormalen Beziehungen zu seinen Partner zurück kehren wird. Für denFall, sein Vorstoß bekommt keine Mehrheit der türkischen Wählerinnenund Wähler, dürfte ohnehin noch mehr Irrationalität, noch mehrtrotzige Machtdemonstration und Unterdrückung seiner Gegner im Innernund absurde Feind- und Verschwörungsrhetorik gegen das Auslandangesagt sein. Dass der türkische Präsident nun allen Ernstes sogarbeim Internationalen Olympischen Komitee eine Verschwörung gegen denOlympiabewerber Istanbul ausmachte, ist an Absurdität kaum zuüberbieten. Doch, vielleicht durch seinen Verteidigungsminister FikriIsik, der die deutschen Geheimdienste für den Putschmitverantwortlich macht. Absurd, absurder - Erdogan. Egal, wie dastürkische Referendum ausgehen wird, bereits heute steht fest, dassder nach Alleinherrschaft strebende Staatspräsident mit seinenunsäglichen Ausfällen und Nazi-Vergleichen - nun auch gegen dieBundeskanzlerin persönlich - die Beziehungen Deutschlands und dergesamten EU zur Türkei aufs Schwerste belastet hat. Nach den immerneuen verbalen Entgleisungen Erdogans und seiner Minister könnenBerlin, Brüssel und die anderen Hauptstädte nicht einfach zurTagesordnung übergehen. Mit leisetreterischer Beschwichtigungspolitikist dem Herrscher am Bosporus gleich gar nicht beizukommen. Also wiesollen die europäischen Partner, die zudem fast alle dem selbenMilitärbündnis angehören wie die Türkei, denn mit dem "Boss vomBosporus" umgehen? Erstens mit kühlem Verstand. Auf dieungeheuerlichen Nazi-Vergleiche von Erdogan darf nicht mit demgleichen Kaliber zurückgeschossen werden. Erdogan und seineLautsprecher brechen doch ganz bewusst das Tabu der Vergleiche mitdem schrecklichen Nazi-Regime, weil sie damit in den betroffenenLändern die größtmögliche Empörung erzielen. Vor allem jedoch willErdogan damit bei türkischen Wählern punkten. Die Feinde desReferendums, der geplanten undemokratischen Machterweiterung sindnicht etwa Partner, sondern ganz finstere Gestalten, also Nazis.Zweitens darf sich die EU nicht von Erdogan auseinanderdividierenlassen, sondern sie muss seinem Anschlag auf die Demokratie, aufPressefreiheit und auf Grundrechte einheitlich und geschlossenentgegentreten. Erdogan wird jeden noch so kleinen Spalt innerhalbder Europäischen Union nutzen, um unsichere Kantonisten auf seineSeite zu ziehen. Dem muss die Gemeinschaft der 28 Staaten einenRiegel vorschieben. Auch Deutschland hat eine Ehre, auf der Erdogannicht herum trampeln darf. Und unsere Toleranz hat Grenzen. Drittensschließlich muss dem "Verdruss vom Bosporus" spürbar entgegengetretenwerden. Mit der ganzen Klaviatur über die die Diplomatie verfügt. Vorallem aber sollten die Gelder der EU für Ankara gestoppt werden, diefür die Heranführung an die Union gezahlt werden. Wer seine Partnerderart unflätig beschimpft, darf nicht noch honoriert werden.