Mittelbayerische Zeitung: Abmühen fürs Klima / Beim Klimagipfel ist vor allem beharrliche Kärrnerarbeit zur Umsetzung des Zwei-Grad-Zieles gefragt.

Regensburg (ots) - Heute beginnt in Bonn die zweiwöchigeKlimakonferenz. Doch anders als vor zwei Jahren in Paris, wo sicherstmals nahezu alle Staaten zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5bis zwei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts verständigt hatten, sinddiesmal keine bahnbrechenden Beschlüsse zu erwarten. Gefragt istvielmehr beharrliche Kärrnerarbeit der Diplomaten undWissenschaftler. Es geht, wenn man so will, um das Ehrlichmachen. InParis wurde zwar ein umjubeltes, hehres Ziel festgeschrieben, dochdabei handelte es sich im Grunde um eine schöne Absichtserklärung.Der Weg und die Zwischenschritte zu einer nachhaltigen Begrenzung derErderwärmung, die Kontrollmethoden, Berichtspflichten derVertragsstaaten und viele wichtige Details mehr, müssen nun in Bonnfestgezurrt werden. Alle Beteiligten aus rund 200 Ländern werden sichabmühen müssen, damit die derzeitige Klimakrise auf unserem Erdballnicht zum Kollaps führt. Anfeindungen und Rückschläge gab und gibt esdabei zuhauf. Die internationale Klimapolitik ist langsamer als eineSchnecke. Über zwei Jahrzehnte kam der erste wirkliche Anfang, derKyoto-Prozess, kaum von der Stelle. Vielfach wurde seinerzeitüberhaupt die Gefahr bestritten, die von immer mehr Treibhausgasen,vor allem Kohlendioxid, in der Atmosphäre ausgeht. Bis auf einehandvoll eingefleischter Leugner und Pseudowissenschaftler bestreitetheute kein ernstzunehmender Experte mehr den Klimawandel. Die Debattegeht viel mehr darum, wie schnell der Klimawandel fortschreitet undwie hart gegengesteuert werden kann und muss. Die riesigeWirtschafts- und Kohlemacht China, das Land mit dem höchsten Ausstoßan Treibhausgasen, und andere aufstrebende Länder wie Indien,Südafrika oder Brasilien sitzen nicht mehr im Bremserhäuschen derKlimapolitik. Um so bitterer ist es, dass US-Präsident Donald Trumpden Ausstieg der USA, dem Land mit dem zweitgrößten Ausstoß, aus demPariser Abkommen verfügte. Der Präsident hält den Klimawandel allenErnstes für "Fake News", eine Erfindung von Europäern und Chinesen,um der US-Wirtschaft zu schaden. Damit entsteht die schizophreneSituation, dass US-Diplomaten zwar in Bonn mit am Verhandlungstischsitzen, doch ihr Votum kaum noch etwas zählt. Auch innerhalb der USAist die Lage widersprüchlich. Während Trump grünes Licht für mehrKohleabbau- "clean coal", also angeblich saubere Kohle - oder für dieFörderung von Schiefergas gibt, treiben US-Bundesstaaten undinnovative Unternehmen die Nutzung erneuerbarer Energiequellenkräftig voran. Von den Parteien in Deutschland bestreitet nur dieAfD, dass der dramatisch gestiegene, von Menschen verursachte Ausstoßvon Treibhausgasen Ursache der Klimaveränderung ist. Gauland, Weidelund Co. liegen damit auf einer Linie mit Trump. Deutschland wiederumwar lange Zeit Vorreiter beim Klimaschutz. Doch diese Rolle spielt esnun leider nicht mehr. Aller düsterer Voraussicht nach wird dasNahziel - die Emissionen im Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber demStand von 1990 zu reduzieren - klar verfehlt werden. Das ist keinRuhmesblatt und schon gar kein Vorbild für die anderen. Zugleichhaben sich die vier potenziellen Jamaika-Partner am Thema Klimaschutzfestgebissen. Die Grünen fordern kategorisch rascheKraftwerksabschaltungen und Verbote für Verbrennungsmotoren, ohne diesozialen Verwerfungen zu bedenken, die das nach sich ziehen würde.Union und FDP wiederum würden eher die Klimaziele aufweichen, ehe sieWirtschaft und Verbraucher zu weniger Energieverbrauch und damitweniger Treibhausgasen drängen würden. Hoffentlich entfaltet derBonner Klimagipfel Druck auf die Koalitionäre, endlich einenvernünftigen Kompromiss für den Klimaschutz zu schmieden. Das wäreenorm wichtig auch für den internationalen Klimaprozess.