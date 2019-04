Mittelbayerische Zeitung: Abgestrafte AKK / Die Anfangseuphorie über die neue CDU-Chefin ist verflogen. Bisher ist es Kramp-Karrenbauer nicht gelungen, Ideen für die politische Zukunft zu entwickeln. Doch die Probleme drängen.

Regensburg (ots) - Plötzlich wünschen sich viele Angela Merkelzurück. Dabei hatte ihre Nachfolgerin auf dem CDU-Chefsessel,Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), nach ihrer Wahl im Dezember 2018einen vielversprechenden Start hingelegt. Die CDU legte in denUmfragewerten zu; die befürchteten Parteiaustritte von frustriertenFriedrich-Merz-Anhängern blieben aus; die Rede war von AKK-Effekt undNeuanfang. Doch die Anfangseuphorie ist verflogen und dasStimmungsbarometer hat umgeschlagen. Gerade einmal 28 Prozent derWähler würden laut jüngster Forsa-Umfrage derzeit die Union wählen -wieder ein Prozentpünktchen weniger als in der Vorwoche. 44 Prozentmeinen laut ZDF-Politbarometer, dass AKK die CDU nicht in eine guteZukunft führen wird. Satte 51 Prozent sprechen ihr lautARD-Deutschlandtrend die Eignung als Bundeskanzlerin ab. In Teilender Partei macht sich jetzt eine seltsame Merkel-Sehnsucht breit:"Der Kurs von Merkel war schon weise!", twitterte der CDU-AbgeordneteRoderich Kiesewetter. Mit seiner Wehmut ist er nicht der Einzige. Unddie miese Laune ist verständlich. Ein Grund für die mangelndeBeliebtheit ist, dass AKK sich mehr rückständig als progressiv zeigt.Beispiel Klimaschutz: AKK sagte vor JU-Delegierten, sie hätte ihrenKindern keine Entschuldigung für die Schule geschrieben, um freitagsfür mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Dass die Klimakrise eines derdrängendsten, politischen Probleme ist und die Demos neue Dynamik indie Debatte bringen, blendet AKK dabei aus. Merkel hatte zuvorSympathie für "Fridays for Future" zeigt. Wenigstens das. BeispielToleranz: Mit ihrem Toiletten-Witz zum dritten Geschlecht beimKarneval in Baden löste die CDU-Chefin einen Shitstorm aus,Intersexuelle fühlten sich diskriminiert. Man muss keine Moraldebattelostreten, um AKKs Aussage schlichtweg dämlich zu finden. Merkelhätte von solchen Witzen lieber die Finger gelassen. BeispielMigration: Das "Werkstattgespräch" zur Migration bot jenen eineBühne, die dem Ärger über Merkels Flüchtlingspolitik von 2015 Luftmachen wollten. So kreiste die Debatte vor allem um dieVergangenheit, Zukunftsideen fielen mau aus. Politisches Anpackensieht anders aus. Nun mag sich hinter all diesen Vorstößen ein Signalan die eigene Partei verbergen. AKK will die gekränktenWertkonservativen, denen Merkels Kurs zu liberal und zu Mitte-gewandtwar, befrieden. Spätestens nach der haarscharfen Niederlage vonKontrahent Friedrich Merz ist klar, dass sich Konservative undWirtschaftsflügel auch wieder mehr Einfluss verschaffen wollen. AKKsAktionen sind der Versuch, weitere Grabenkämpfe zu vermeiden und dieReihen zu schließen. Doch die Partei ist weit davon entfernt, internePersonalkämpfe vollständig abzuschließen - auch wenn sie offizielllängst entschieden sind. Merz ist in Habachtstellung, jederzeitbereit ein Parteiamt zu übernehmen, wenn es ihm denn hoch genug ist.Auch die Debatte, ob Wirtschaftsminister Peter Altmaier nun den Hutnehmen muss oder nicht, schwelt weiter. Nach außen entsteht derEindruck, die CDU ist mehr mit ihrem Machtgefüge beschäftigt, als mitIdeen für die Zukunft. In vier Wochen steht die Europawahl an. ImHerbst folgen Landtagswahlen in den ostdeutschen BundesländernBrandenburg, Sachsen und Thüringen. Bislang sieht es nicht danachaus, als könnte die CDU verlorene Wähler zurückerobern. In Umfragenliegt die AfD im Osten weit vorne, teilweise vor der Union. Auch dieGrünen profitieren weiterhin von der Schwäche der Christdemokraten.AKK ist es bisher nicht gelungen, einen klaren Kurs nach vorneaufzuzeigen und Lösungswege für politische Probleme zu liefern. Dasmerken die Wähler - und strafen es ab. Die Rechnung kommt amWahlabend.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell