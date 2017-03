"Mittelamerika zehrt von den Bildungsimpulsen der Reformation"/ EKD-Botschafterin Margot Käßmann erhielt in Mexiko die Ehrendoktorwürde

Hannover (ots) - Die zahlenmäßig kleinen lutherischen KirchenLateinamerikas nutzen das Reformationsjubiläum, um ihre Anliegeneinzubringen: Das erfuhr EKD-Reformationsbotschafterin Margot Käßmannwährend ihres 12-tägigen Aufenthalts in Mittelamerika. Nach einemArbeitsbesuch in New York und Washington reiste die Theologin nachMexiko, Guatemala, El Salvador und Costa Rica. Am heutigen Freitagist sie von ihrer Reise zurückgekehrt. Käßmann hielt Vorträge undGottesdienste in lutherischen Gemeinden, warb in Botschaften undkulturellen Einrichtungen wie Universitäten, Schulen und demGoethe-Institut für das 500-jährige Reformationsjubiläum."Vor allem das Thema Bildung spielt eine große Rolle inMittelamerika", so Käßmann. Luthers Anliegen, Schulen für alle zugründen und die Bibel in die Volkssprache zu übersetzen, wird von denlutherischen Kirchen Mittelamerikas geteilt. Mittlerweile ist dieBibel in 11 der 24 Maya-Sprachen übersetzt. Als weitere Auswirkungender Reformation auf die Zivilgesellschaft nannte Käßmann die"Anforderung an das Gewissen angesichts massiver Korruption im Land,die Frage nach dem Umgang mit Gewalt, nach lutherischem Berufsethosund die Rolle der Frauen".Das Reformationsjubiläum führe zu neuen ökumenischen Netzwerken.In Guatemala etwa sei der "Nationale Kirchenrat" am Gedenkeninteressiert. Geplant sind ein Buch, ein öffentlicher Festakt samtAnwesenheit des Präsidenten und mit Unterstützung der deutschenBotschaft die Errichtung eines Reformationsdenkmals auf dem Platz"Berlin". Mit großem Interesse verfolgen die mittelamerikanischenlutherischen Kirchen, wie in Deutschland gefeiert wird. MehrereGemeinden kündigten an, während der Wittenberger "WeltausstellungReformation" im Gasthaus Ökumene präsent zu sein.Während ihrer Reise konnte sich Käßmann auch über akademischeEhren freuen: Die Theologische Hochschule Mexico ("ComunidadTeológica de México") verlieh der Theologin am 20. Februar dieEhrendoktorwürde. Rektor Dan González Ortega hob Käßmanns bedeutsameBeiträge zum Frieden, zur Gleichberechtigung der Frau und zum Aufbaudes ökumenischen Dialogs hervor.Hannover, 3. März 2017Pressestelle der EKDPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell