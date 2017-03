Mitteilung der Familie: David Rubinger im 93. Lebensjahr verstorben

Wien/Jerusalem (ots) - Wien/Jerusalem, 2. März 2017 - Im Auftragseiner Familie und in großer Trauer teilen wir mit, dass derrenommierte israelische Fotograph und gebürtige Wiener David Rubingergestern, Mittwoch, den 1. März 2017 im 93. Lebensjahr nach kurzer,schwerer Krankheit im Kreise seiner Kinder, Enkelkinder undGroßenkeln sowie begleitet von seiner engen Freundin in Jerusalemverstorben ist.****David Rubinger hat über viele Jahrzehnte hinweg mit einemeinzigartigem Blick für den Moment die Freuden und Leiden des StaatesIsraels seit seiner Gründung begleitet und in so vielen wunderbaren,aufrüttelnden, oft ikonischen Bildern festgehalten. Der kürzlichebenfalls verstorbene ehemalige Staatspräsident Israels hatte ihn als"den Fotografen der Staatswerdung" bezeichnet. Und in der Tat:Rubinger hat einen einzigartigen Beitrag zur Dokumentationisraelscher Zeitgeschichte geleistet. Sein Tod stellt für alle, dieihn gekannt haben, einen schmerzlichen Verlust dar.David Rubinger wurde 1924 als Einzelkind in Wien geboren undmusste als 15-jähriger auf der Flucht vor den Nationalsozialistenseine Mutter zurücklassen. In Israel angekommen schloss er sich derJüdischen Brigade an und lernte im Dienste der britischen Armee seineLeidenschaft für die Fotografie kennen. Nach dem Zweiten Weltkriegmachte er sein Hobby zur Profession und wurde schließlich von TIMELIFE engagiert, für das er rund vier Jahrzehnte als Fotojournalistüber die Geschehnisse im Nahen Osten berichtete. Sein Lebenswerkumfasst schätzungsweise eine halbe Million Bilder; zahlreicheAufnahmen, die sich in das kollektive Gedächtnis des jüdischen Volkeseingeschrieben haben. Das Rubinger-Archiv gilt somit zurecht als einAbbild der Zeitgeschichte der zweiten Hälfte des zwanzigstenJahrhunderts. Neben einer Vielzahl israelischer und internationalerPreise und Anerkennungen, wurde Rubinger zuletzt in Österreich undDeutschland bei Präsentationen seines Lebenswerkes im JüdischenMuseum in Wien sowie im Rahmen einer Ausstellung im Willy Brandt Hausin Berlin gewürdigt."Sein vielfältiges und erfülltes Leben war geprägt vonMenschlichkeit, Neugier und Leidenschaft sowie stets Liebe undFürsorge für seine Familie und Freunde. Wir sind dankbar für alles,was David für uns getan und bedeutet hat, und werden ihm stets einehrendes Andenken bewahren."Rückfragehinweis:Daniel Kapp Strategic Consulting &Responsible Communication GmbHDaniel Kapp+43 664 1028583Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16019/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Daniel Kapp Strategic Consulting & Responsible Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell