Mitteilung der EU-Kommission zur künftigen GAP: DRV begrüßt gute Diskussionsgrundlage

Brüssel/Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV)begrüßt im Grundsatz die heute von der EU-Kommission vorgelegteMitteilung "Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft". Dieseunterstreicht die wichtige Rolle der europäischen Land- undErnährungswirtschaft, vor allem für die Ernährungssicherheit sowiedie Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum, insbesondere in denländlichen Räumen der EU. Die Kommission betont, dass sie einenklaren Mehrwert in der Fortsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitiksieht. Sie nennt dafür u.a. Innovationen, Investitionen sowieBeratung und Bildung als wichtige Handlungsfelder. Auch dereingeschlagene Kurs der Markt- und damit der Exportorientierung wirdfolgerichtig nicht in Frage gestellt.Gleichzeitig will die Kommission die landwirtschaftlicheProduktion insgesamt nachhaltiger gestalten. Deshalb strebt sie an,künftig die Unterstützung der Landwirte noch stärker an Umwelt- undKlimazielen auszurichten. Dieser neue Systemansatz in der GAP würdeden Mitgliedstaaten im Sinne der Subsidiarität deutlich mehrSpielraum geben. Dies gilt insbesondere für die Wahl der zurErreichung gemeinschaftlich festgelegter Ziele erforderlichenMaßnahmen. Der DRV mahnt an, bei aller gebotenen Flexibilität nichtvom Prinzip gemeinsamer Regeln in der EU-Agrarpolitik abzurücken. EinFlickenteppich unterschiedlicher nationaler oder gar regionalerInstrumente der Einkommensstützung würde die Gefahr vonWettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt, die z. T. bereits heutebestehen, weiter erhöhen.Die Kommission spricht erneut die Option einer Kappung bzw.Degression hoher Direktzahlungen an. Der DRV weist erneut auf diespezielle Situation der als Mehrfamilienbetriebe geführtenAgrargenossenschaften in Ostdeutschland hin, die auf jeden Fallangemessen behandelt werden müssen.Viele Aussagen der Kommission zur künftigen Ausgestaltung der GAPbleiben in der Mitteilung recht allgemein, was insbesondere den nochausstehenden Vorschlägen zum künftigen EU-Agrarbudget geschuldet ist.So fehlen Hinweise zur künftigen Ausgestaltung der aus Sicht dervermarktenden Genossenschaften relevanten Instrumente der GemeinsamenMarktorganisation.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 60,1 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Monika WindbergsDeutscher Raiffeisenverband e.V.Pariser Platz 3 - 10117 BerlinTel. +49 30 856214-430Fax +49 30 856214-432presse@drv.raiffeisen.dewww.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell