Ab Mitte März zinsgünstige Baukredite für Familien in Sachsen - PROGAS empfiehlt: Mit Flüssiggas lassen sich Investitionskosten deutlich senken

Dortmund (ots) - Ab Mitte März fördert das Bundesland Sachsen lauteinem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) junge Familien mitbesonders zinsgünstigen Baukrediten. Zu diesem Zweck stelle dieLandesregierung 30 Millionen Euro bereit. Bis zu 50.000 Euro gebe espro Kind. Der Kredit ist mit einem Zinssatz von 0,75 Prozent undeiner Laufzeit von 25 Jahren festgeschrieben."Egal, ob Bauherren oder Modernisierer - für alle Familien, denenkein Anschluss an das Erdgasnetz zur Verfügung steht, ist Flüssiggasals Heizenergie eine besonders leistungsstarke und dabeikostengünstige Alternative. Bereits im Vorfeld können sie ihreInvestitionskosten deutlich minimieren", sagt Christian Osthof,Marketingleiter von PROGAS, einem der führenden Flüssiggasversorgerin Deutschland. Das Unternehmen stellt seinen Kunden bereits füreinen einmaligen Anschlusspreis ab 300 Euro eine kompletteFlüssiggasanlage zur Verfügung. Ein Erdgasanschluss kann dagegen bishin zu mehreren Tausend Euro kosten.Beim Produkt "PROGAS plus" errichtet der Versorger die gesamteFlüssiggasanlage vom Behälter im Garten bis hin zum Gaszähler. ImAnschluss übernimmt PROGAS die Verantwortung für dieEnergieversorgung und Wartung sowie für die gesetzlichvorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen. Das Gas wird nach Verbrauchabgerechnet.Mehr Platz im Haus für ModernisiererFlüssiggas besitzt noch weitere Vorteile: Einerseits ist es leichtzu transportieren und kann somit praktisch an jedem Standorteingesetzt werden. Andererseits verbrennt es nahezu rückstandsfrei,erzeugt hierbei vergleichsweise wenig CO2, ist ungiftig und schontdie Umwelt. Modernisierer, die ihre alte Ölheizung auf ein modernesGas-Heizsystem umrüsten, sorgen für mehr Platz im eigenen Haus. Dennein speziell ausgestatteter Raum für Heizung und Tank wird ebenso wieein Rauchabzug überflüssig. Zudem steigern sie den Wohnkomfort,senken die Kosten für Energie und schonen die Umwelt. Die Gas-Thermekann platzsparend in der Küche, unter dem Dach oder im Kelleruntergebracht werden.