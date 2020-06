Mittagsbörse: DAX verliert deutlich – Wirecard, Bayer, Lufthansa und SNP im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zwar ist die Gewichtung des Zahlungsabwicklers Wirecard im DAX sehr gering, aber einen gewissen Einfluss auf die Stimmung kann man den Papieren sicherlich nicht absprechen. Und entsprechend schlecht ist diese (Stimmung) heute, nachdem der Zahlungsabwickler wegen drohender Zahlungsunfähigkeit in die Insolvenz gehen will. Von seinem in den ersten Handelsstunden erzielten bisherigen Tageshoch bei 12.224 Punkten fällt der DAX deutlich zurück und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



