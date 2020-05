Mittagsbörse: DAX schaltet wieder in den Rückwärtsgang – Wirecard, Allianz, Klöckner, Thyssenkrupp, Freenet und Stabilus im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nach dem kurzen Ausflug über die 11.000er Marke in der vergangenen Handelswoche schaltet der DAX wieder in den Rückwärtsgang. Mit den heute kräftigen Kursverlusten von aktuell 380 Punkten bzw. 3,5 Prozent auf 10.481 Zähler endet auch die inzwischen seit Mitte März andauernde kleine Erholungsrallye, bei der der DAX von seinem am 19. März markierten Jahrestief bei 8.257 Punkten bis auf letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



