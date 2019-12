Mittagsbörse: DAX legt zu – VW, 1&1 Drillisch, Intershop und SÜSS MicroTec im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX liegt am letzten Handelstag der letzten vollen Handelswoche des Jahre 2019 zur Mittagszeit 0,5 Prozent im Plus bei 13.285 Punkten. Unterstützung kam heute früh vom GfK-Konsumklimaindex. Die deutschen Verbraucher bleiben in Kauflaune, der Index ging nur marginal um 0,1 Prozent auf 9,6 Zähler zurück.

Auch Nebenwerte können wieder zulegen. Der MDAX steigt 0,4 Prozent auf 28.415 Punkte, der TecDAX legt



