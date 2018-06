Mitsubishi Plug-in-Hybrid Outlander: Feinere Technik zu günstigeren Preisen

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

mid Marseille – Warum etwas verbessern, was erstens nahezu perfekt funktioniert und zweitens von Kunden weltweit gekauft wird? Die Antwort gibt der neue Mitsubishi Plug-in-Hybrid Outlander. Er ist nicht nur das erste Plug-in-Hybrid-SUV überhaupt, sondern mit mehr als 150.000 verkauften Fahrzeugen auch das erfolgreichste Plug-in-Fahrzeug weltweit. In Deutschland wurden seit 2014 mehr als 7.100 teilelektrische Outlander an Kunden ausgeliefert. Im September ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.