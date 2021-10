Mitsubishi Electric bearbeitet Reklamationen einfach und schnell mit Consol-Lösung

München (ots) -Die schnelle und effiziente Bearbeitung von Reklamationen ist für jedes Unternehmen wichtig. Die Automotive Division von Mitsubishi Electric in Deutschland nutzt dabei die Lösung Consol CM des Münchener IT-Dienstleisters Consol.Eine hohe Kundenzufriedenheit und -bindung sind zentrale strategische Ziele der Automotive Division von Mitsubishi Electric, die die weltweit größten Automobilhersteller zu ihren Kunden zählt. Ein wesentlicher Baustein ist dabei ein professionelles Management-System, das eine schnelle Bearbeitung von Reklamationen unterstützt und umfassende Auswertungsmöglichkeiten für die künftige Mängelbeseitigung bietet. Um die Qualität weiter zu steigern, hat Mitsubishi Electric in Deutschland seinen Prozess des "Claims Management" umfassend modernisiert und automatisiert. Auf Basis der Prozessmanagement-Lösung Consol CM kann Mitsubishi Electric Reklamationen bei Teilen der Fahrzeugausrüstung wie Generatoren, Infotainment-Systemen, Displays und Lichtsteuergeräten wesentlich effizienter und schneller als in der Vergangenheit bearbeiten. Vor der Einführung der Consol-Lösung hat die Automotive Division eingehende Kundenreklamationen überwiegend manuell bearbeitet.Mitsubishi Electric deckt mit Consol CM die gesamten komplexen Abläufe des Reklamationsmanagements ab. Dabei bildet Consol CM alle Grundfunktionen eines Ticket-Systems ab: von der Zuweisung eines Tickets an einen Bearbeiter, Vertreterregelungen und der Wiedervorlagefunktion über die Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Tickets bis hin zur Möglichkeit, Tickets mit Zusatzinformationen wie Kommentaren oder Attachments zu ergänzen.Die neue durchgängige Prozesslandschaft für das Reklamationsmanagement auf Basis von Consol CM bietet Mitsubishi Electric weitreichende Vorteile. Beispiele sind:- die Beseitigung von Reibungsverlusten zwischen QA-Abteilung, Kunden und Produktionswerk sowie von System- und Medienbrüchen- die optimierte Nachverfolgbarkeit und Revisionssicherheit- die umfassenden Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten, etwa hinsichtlich Rücklaufzeiten- die zentralisierte Datenhaltung für alle relevanten Produkte und Informationen: von Terminen über offene Reklamationen bis zu den Analyseergebnissen aus Japan- der hohe Automatisierungsgrad, der manuelle Tätigkeiten und damit auch potenzielle Fehlerquellen minimiert."Consol CM bietet eine hohe Flexibilität, sodass wir auch unsere konkreten Anforderungen im Hinblick auf die Prozesse, Schnittstellen und Automatisierungen problemlos abdecken können", erklärt Sven Pagel, Qualitätsingenieur bei Mitsubishi Electric Europe in Sindelfingen. "Darüber hinaus überzeugt die Consol-Lösung durch gute Usability und die umfassenden Auswertungsmöglichkeiten.""Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen nutzen Consol CM, sei es im Reklamationsmanagement, im Customer Service oder bei der Verdachtsfallbearbeitung", betont Kai Hinke, Leiter Consol CM Software bei Consol. "Wir freuen uns, dass nun auch die Automotive Division von Mitsubishi Electric zu unseren Kunden zählt und mit Consol CM zentrale Arbeitsprozesse schlanker, effizienter und transparenter gestalten kann."Pressekontakt:ConSol Consulting & Solutions Software GmbHIsabel BaumSt.-Cajetan-Straße 43D-81669 MünchenFon: +49-89-45841-101E-Mail: Isabel.Baum@consol.deWeb: https://www.consol.de und https://cm.consol.dePR-COM GmbHNicole OehlSendlinger-Tor-Platz 6D-80336 MünchenFon: +49-89-59997-758E-Mail: nicole.oehl@pr-com.deWeb: www.pr-com.deOriginal-Content von: ConSol Software GmbH, übermittelt durch news aktuell