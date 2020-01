Mitsubishi Chemical Advanced Materials übernimmt die c-m-p GmbH

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Lenzburg, Schweiz (ots) - Die Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG (MCAM),ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungswerkstoffen, gab heute denAbschluss einer Vereinbarung über die Übernahme der c-m-p GmbH (c-m-p) durchihre deutsche Tochtergesellschaft Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbHbekannt. Die Transaktion soll Anfang März 2020 abgeschlossen werden.Durch die Übernahme von c-m-p können beide Unternehmen ihre Marktposition imSegment der Verbundwerkstoffe weiter stärken und künftig neue Verbundwerkstoffeentwickeln. Die übernommene Gesellschaft gehörte bisher zu gleichen Teilen denGründern der c-m-p GmbH und DowAksa B.V. MCAM übernimmt nun 100% der Anteile vonc-m-p.«Im Rahmen von Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) erweitert dieseÜbernahme unsere Möglichkeiten zum Produzieren von Prepreg-Lösungen für unsereeuropäischen Kunden und ist damit ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unsererseit über 80 Jahren verfolgten Strategie der Etablierung von Kunststoff alsMetallersatz», so Michael Koch, der CEO von Mitsubishi Chemical AdvancedMaterials. «MCAM, eine 100-prozentige Tochter der Mitsubishi ChemicalCorporation (Tokio, Japan), betrachtet die c-m-p GmbH (c-m-p) als führendesUnternehmen in seinen Kompetenzbereichen und beabsichtigt die Beibehaltung undStärkung des spezifischen Marktauftritts von c-m-p. Aktivitäten derstrategischen Unternehmensentwicklung, wie die Übernahme von c-m-p, ermöglichenMCAM ein schnelles und konsequentes Wachstum unter Beibehaltung von Qualität undInnovationskraft».c-m-p bringt neue Technologien, Spezialkenntnisse und Marktexpertise in dieGruppe ein und kann seinerseits vom weltweiten Netz von Industriepartnern, sowievom Kundenstamm und von den technologischen Entwicklungen von MitsubishiChemical profitieren. Im Verbund von Mitsubishi Chemical sollen weiterhin neueMaterialien und Anwendungen für die Luftfahrt- und Automobilindustrie, sowie fürden Sportartikelmarkt und für Versorgungseinrichtungen entwickelt werden. Durchdie Übernahme von c-m-p kann Mitsubishi Chemical neben seinenProduktionsstandorten in Asien und in den USA künftig Prepreg-Materialien(harzbeschichtete Carbonfasern) auch in Europa produzieren.«Im Namen meiner Gründungsgesellschafter Michael Juerissen und Dr. JanVerdenhalven begrüsse ich Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) als denneuen Besitzer», so Rolf Dothagen, der Geschäftsführer der c-m-p GmbH (c-m-p).«Als wichtiges Glied im weltumspannenden Netzwerk von Mitsubishi Chemical kannc-m-p zu einem technisch und wirtschaftlich noch leistungsfähigerenPrepreg-Partner für seine Kunden werden.»«DowAksa ist stolz darauf, Teil der Geschichte und des Erfolgs der c-m-p GmbH zusein», so Douglas Parks, der CEO von DowAksa. «Diese Ankündigung markiert einenweiteren wichtigen Meilenstein in dieser Erfolgsgeschichte. Kunden, Mitarbeiterund Stakeholder werden von der globalen Präsenz und der Erfahrung von MitsubishiChemical profitieren. DowAksa wird sich weiterhin auf die Entwicklung voninnovativen Verbundmateriallösungen auf Carbonfaserbasis für die globale Wind-und Automobilbranche sowie für die spezifischen Bedürfnisse der türkischenAerospace/Verteidigungsindustrie konzentrieren.»Über Mitsubishi Chemical Advanced MaterialsMitsubishi Chemical Advanced Materials ist ein global führender Hersteller vonhochwertigen thermoplastischen Werkstoffen in Form von Halbzeugen undFertigteilen. Das Unternehmen hat Standorte in 20 Ländern und beschäftigt mehrals 2 800 Mitarbeiter. Seine technischen Kunststoffe und Composites sindMetallen und anderen Werkstoffen bezüglich ihres Leistungsprofils überlegen undwerden in einer Vielzahl von Anwendungen, vorwiegend in derInvestitionsgüterindustrie, eingesetzt. Das Unternehmen entwickeltkontinuierlich neue Anwendungsgebiete in enger Zusammenarbeit mit Marktführernaus verschiedensten industriellen Segmenten. Die Mitsubishi Chemical AdvancedMaterials Gruppe ist gut aufgestellt, um kontinuierlich ihre führendeMarktstellung auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcam.comÜber DowAksaDowAksa entstand 2012 als gleichberechtigtes Joint Venture der Dow ChemicalCompany mit Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.?. Aufbauend auf den Stärken der beidenPartner produziert und vertreibt das Joint Venture Carbonfasern undFolgeprodukte insbesondere für die Energie-, Infrastruktur- und Transportmärkte.Als eines der grössten Chemie- und Forschungsunternehmen verfügt die inMidland/Michigan ansässige Dow Chemical Company neben Spitzenfähigkeiten undeiner globalen Präsenz über bewährte Technologien im Bereich Verbundmaterialiensowie über Kompetenzen in den Bereichen Rezeptierung und technischer Service.Die in Yalova/Türkei ansässige Firma Aksa ist der weltweit grösste Produzent vonAcrylfasern, einem wichtigen Rohstoff für die Herstellung von Carbonfasern.Dow und Aksa verbindet ein starker Fokus auf die Entwicklung von innovativenLösungen für den Carbonfasermarkt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.dowaksa.comÜber die c-m-p GmbHDie c-m-p GmbH ist ein weltweit aktives und technologisch führendes Unternehmen,das sich auf die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen, kundenspezifischenPrepregs und Textilien aus Carbon und anderen Hochleistungsfasern spezialisierthat. Das 2011 gegründete und im Oberbruch Industrial Park in Heinsberg ansässigeUnternehmen hat sich in kürzester Zeit erfolgreich als leistungsstarker undzuverlässiger Technologiepartner etabliert. Mit einem der internationalerfahrensten und profiliertesten Teams der Branche verbindet das Unternehmen aufeinzigartige Weise die Dynamik und Innovationskraft eines jungen,mittelständigen Unternehmens mit der fundierten Branchenkenntnis und demumfassenden Know-how aus einer über 40-jährigen Erfahrung im BereichVerbundwerkstoffe. Weitere Informationen finden Sie unter www.c-m-p-gmbh.de

Pressekontakt:
Frank Schilling, Group CFO
Frank.Schilling@mcam.com
Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG
Talstrasse 70, 8001 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 44 213 6666
mcam.com