Mitspielen und beim Supercup mittendrin sein: Mit ein wenig Glück einen Traumjob als Supercup-Insider gewinnen (FOTO)

Essen (ots) -Einfach und bequem den Traumjob eines jeden Fußballfans gewinnenund beim Supercup Borussia Dortmund gegen FC Bayern München am 3.August 2019 mit von der Partie sein. Als offizieller Supercup-Partnerlassen die Macher von wirfindendeinenJOB.de zusammen mit Sport1 mitihrer Kampagne "Fan-Job des Jahres als Supercup-Insider" die Herzender Fußballfans höherschlagen. Die Teilnahme an demTraumjob-Gewinnspiel ist noch bis zum 28. Juli 2019 möglich:https://www.sport1.de/partner/2019/07/traumjob-als-supercup-insider.Mit dem einmaligen Job sind der Supercup-Insider und seineWunschbegleitung für den Stadion-Check (Stadiontour), den Voice-Check(Meet&Greet mit dem Stadionsprecher), den Medien-Check, denForm-Check (VIP-Tickets) sowie den Presse-Check (Teilnahme an derPressekonferenz) verantwortlich. Die Zweit- bis Achtplatzierten desGewinnspiels dürfen sich über Freikarten bzw. VIP-Karten für denSupercup freuen.Die Teilnahme an dem Traumjob-Gewinnspiel ist schnell, einfach undbequem, genauso wie das Finden des nächsten Jobs über das PortalwirfindendeinenJOB.de, bei dem sich Firmen bei Jobsuchenden bewerben.Weitere Informationen zu wirfindendeinenJOB.de gibt es unter:https://www.wirfindendeinenJOB.deSuchen war gestern - bei wirfindendeinenJOB.de bewerben sichFirmen bei Jobsuchenden!Die Jobsuche ist für die meisten Bewerber lästig: dutzendeJobbörsen durchsuchen, Listen durchwühlen und die immer gleichenBewerbungsunterlagen erstellen. Doch damit ist Schluss! AufwirfindendeinenJOB.de, einem Portal der 11880 Internet Services AG,bewerben sich Firmen bei Jobsuchenden. Sie entscheiden, welche Firmaeine Zusage bekommt. Innerhalb weniger Minuten erstellen Jobsuchendekostenlos ein Kurzprofil, das wirfindendeinenJOB.de an passendeFirmen der Branche in der Wunschregion verteilt. Hat eine FirmaInteresse an einen Jobsuchenden, schickt sie diesem eineKontaktanfrage. Gefällt der Betrieb auch dem Jobsuchenden, gibtdieser seine Daten frei und der Bewerbungsprozess nimmt seinen Lauf.Weitere Informationen unter www.wirfindendeinenJOB.deÜber 11880 Internet Services AGDie 11880 Internet Services AG bietet mit ihremOnline-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielteInformationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifischeFachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell undeffizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzendie 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktungihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einemEintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelleHomepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird dasOnline-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere vonKleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit demBewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bietet die 11880 InternetServices AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektivenManagements von Online-Bewertungen. Die 11880 Internet Services AGgehört zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG,deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiertist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg undRostock. Weitere Informationen sind unterhttps://unternehmen.11880.com/online-marketing zu finden.