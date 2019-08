Mitsotakis bittet in Berlin um Unterstützung für Reformkurs

BERLIN (dpa-AFX) - Griechenlands neuer Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat die Bundesregierung um Unterstützung für seinen Reformkurs und deutsche Unternehmen um Investitionen in seinem Land gebeten.



Seine Regierung wolle viel weitreichendere Reformen als die von der EU auferlegten umsetzen, sagte er am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Da brauchen wir die Deutschen an unserer Seite." Er wolle mit Merkel Anfang kommenden Jahres ein "sehr ehrgeiziges Investitionsprogramm" mit Schwerpunkt Klimaschutz vorstellen.

Merkel betonte, die deutsch-griechischen Beziehungen seien gut, könnten aber intensiviert werden. "Ich glaube, die jetzige wirtschaftliche Reformagenda wird auch die Verpflichtungen, die Griechenland ja immer noch hat im Rahmen der Finanzprogramme, leichter erfüllbar machen." Die Kanzlerin hob hervor, dass die neue griechische Regierung Privatisierungen von Unternehmen viel schneller umsetzen wolle. "Das heißt, auch für deutsche Unternehmen ergeben sich Investitionsmöglichkeiten, und die wird sicherlich die deutsche Wirtschaft auch gerne nutzen."

Mitsotakis sagte, er wolle den Rahmen der deutsch-griechischen Beziehungen ändern und nicht mehr nur über Schuldentilgung und Finanzziele sprechen, sondern auch über das Erzielen von Wachstum. Er hoffe, er werde der Ministerpräsident sein, der Griechenland "endgültig aus der Krise herausführen kann, so dass Griechenland wieder eine führende Rolle in Europa spielen darf".

Merkel und Mitsotakis kündigten auch eine engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage an. Merkel betonte, beide Länder stünden zum EU-Türkei-Abkommen. "Ich freue mich, dass ein Schwerpunkt der Arbeit der neuen griechischen Regierung darauf liegt, dieses Abkommen wirklich jetzt mit Leben zu erfüllen." Der eigentliche Mechanismus des Abkommens, dass Flüchtlinge zurückkehren, sei noch nicht in Gang gesetzt worden.

Mitsotakis versicherte, sein Land werde alles Mögliche unternehmen, um Flüchtlinge in die Türkei zurückzuführen. Griechenland wünsche sich dafür aber auch deutsche Unterstützung beim Schutz seiner Grenzen, die EU-Außengrenzen seien.