Mitschülerin gewürgt - Haftbefehl gegen syrischen Flüchtling erlassen

Berlin (ots) - In Berlin-Friedrichshain ist ein 19-jährigerFlüchtling aus Syrien wegen des Angriffs auf eine junge Fraufestgenommen worden.Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Martin Steltner, sagtedem rbb am Freitag, der Tatverdächtige habe in einem Bildungszentrumeine Mitschülerin schwer verletzt, weil sie seine Liebe nichterwidert habe. Er habe die junge Frau deswegen angegriffen undgewürgt. Mitschüler seien dazwischen gegangen und hätten die Polizeigerufen.Den Angaben zufolge verletzte der 19-Jährige auch die Beamten, alser sich der Festnahme widersetzen wollte. Er sitzt jetzt inUntersuchungshaft.