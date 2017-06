Neues supra-annulares Implantat ist eine von fünf vorgestelltenInnovationenBrooklyn Park, Minnesota (ots/PRNewswire) - 4C MedicalTechnologies Inc., Entwickler minimal-invasiver Therapien fürstrukturelle Herzerkrankungen, hat heute bekannt gegeben, dass seineGerätetherapie für Mitralklappeninsuffizienz (MR) im Innovation Forumder Konferenz Transcatheter Valve Therapies (TVT) (14.-17. Juni 2017in Chicago (Illinois)) vorgestellt wird. Das Unternehmen entwickeltdie erste neue MR-Therapie, welche die Mitralklappe und das linkeVentrikel erhält. Dazu kommt supra-annulare, rein atrialeFixierungstechnik. Mit der Konstruktion werden bekannte Probleme beiTranskatheter-MR-Ersatz eliminiert, der Platzierung und Fixierung imnativen mitralen Annulus und linken Ventrikel nutzt.Das TVT Innovation Forum findet am Abend der Eröffnung statt undist die wichtigste Sitzung mit neuen technischen Entwicklungen imBereich der Transkatheter-Klappentherapie. Martin B. Leon, MD, undGregg W. Stone, MD, zwei der Direktoren der TVT, moderieren dieeinstündige Diskussion, die am Mittwoch, 14. Juni um 19:00 Uhr imSheraton Chicago Ballroom IV-VII beginnt.Philippe Généreux, MD, wird um 19:48 über "4C Medical Valve: ANovel Transcatheter MR Treatment Technology" sprechen und diefolgende Podiumsdiskussion und Fragestunde für das Publikum leiten.Dr. Généreux ist einer der Direktoren des Structural Heart Program amGagnon Cardiovascular Institute des Morristown Medical Center(Morristown, New Jersey) und praktizierender Kardiochirurg am Hôpitaldu Sacré-Coeur de Montréal (Montreal, Kanada)."Wir fühlen uns geehrt, eines der fünf Konzepte vorzustellen, dieaufgrund einzigartiger Innovation Anerkennung erhalten", sagte RobertThatcher, CEO von 4C Medical Technologies Inc. "Unser Team hat imvergangenen Jahr wesentliche Fortschritte in der Entwicklung undBewertung des ersten supra-annularen Implantatdesigns erzielt, unddiese Präsentation ist das ideale Forum für die Vorstellung unsererneuen MR-Therapie für Kliniker."Über MitralklappeninsuffizienzMitralklappeninsuffizienz (MR) ist eine häufig vorkommendeErkrankung der Herzklappen, welche nahezu 10 % aller Amerikaner derAltersgruppe >= 75 betrifft.1 MR liegt vor, wenn die Mitralklappensich nicht richtig schließen und Blut des linken Ventrikels zurück inden linken Vorhof fließt. Es handelt sich um eine progressiveErkrankung und wenn keine Behandlung erfolgt, kann MR zuHerzflimmern, pulmonaler Hypertension, Herzversagen und zum Todeführen.Über 4C Medical Technologies Inc.4C Medical Technologies Inc. ist ein Hersteller vonMedizingeräten, der minimal-invasive Therapien für strukturelleHerzerkrankungen entwickelt. Der erste Schwerpunkt lag auf Therapieder Mitralklappeninsuffizienz (MR) und nachfolgend auf Therapietrikuspidaler Insuffizienz. Das einzigartige supra-annulare Implantatdes Unternehmens stellt die erste MR-Therapie mit rein atrialerFixierung dar. Damit werden bekannte Probleme beiTranskatheter-MR-Ersatz eliminiert, welche Platzierung und Fixierungim nativen mitralen Annulus und linken Ventrikel nutzt.1. Nkomo VT, et al. Burden ofvalvular heart diseases: apopulation-based study.Lancet. 2006;368:1005-11. DOI:10.1016/S0140-6736(06)69208-8.MedienkontakteRobert ThatcherChief Executive Officer+1 (612) 600-8951rthatcher@4CMed.comJim FlahertyChief Financial Officer+1 (612) 599-0650jflaherty@4CMed.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/521129/4C_Medical_Technologies_Inc___Logo.jpgOriginal-Content von: 4C Medical Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell