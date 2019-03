Mitmachfaktor verbessert Sicherheit und Gesundheit / Neue Broschüre der gesetzlichen Unfallversicherung zeigt, wie Beschäftigte in Unterweisungen einbezogen werden können

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Für viele Unternehmen sind Unterweisungen imArbeitsschutz bloß eine gesetzliche Pflicht. Mit der richtigenKommunikation können sie aber auch zu einem Mehrwert für denbetrieblichen Alltag werden. Wie das geht, vermittelt jetzt eine neuePraxishilfe der Kampagne kommmitmensch der Berufsgenossenschaften undUnfallkassen. Die Veröffentlichung mit dem Titel "Gemeinsam besserkommunizieren: Gesprächsformate für eine gute Kultur" richtet sichvor allem an kleinere und mittlere Betriebe."Mit unseren Praxishilfen zeigen wir verschiedene Ansätze auf, wieSicherheit und Gesundheit ohne großen Aufwand in die tägliche Arbeiteinfließen können", so Dr. Marlen Cosmar, Referentin am Institut fürArbeit und Gesundheit der DGUV: "Feste Gesprächsformate unterstützenden Austausch über Risiken und gefährliche Situationen. Dadurch wirdes ganz selbstverständlich, Sicherheit und Gesundheit immer wiedermit zu bedenken. Die Themen werden Teil der Unternehmenskultur - daswollen wir mit der Kampagne erreichen."Unterweisung - Themen aktiv erarbeitenEines der Gesprächsformate der neuen Praxishilfe sindUnterweisungen. Damit sie gelingen, sollten die Beschäftigten aktivdaran beteiligt werden. Anstelle eines Vortrags empfiehlt dieKampagne kommmitmensch zum Beispiel Rundgänge, bei denen sich alleBeteiligten Gefahrenstellen anschauen und gemeinsam an einer Lösungarbeiten. Der Einsatz von Schutzeinrichtungen an Maschinen undpersönlichen Schutzausrüstungen kann gemeinsam geprobt werden.Führungskräfte sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazuermutigen, sich im Gespräch einzubringen. Das gilt auch für das Themapsychische Belastungen, das am besten in einem offenen Dialog mitallen Beteiligen diskutiert werden kann. Medien derUnfallversicherungsträger und Materialien wie Plakate stehen denBetrieben zur Verfügung und helfen, die Unterweisung anschaulich zugestalten."Den Führungskräften kommt eine besondere Rolle zu, wenn eineKultur der Prävention im Betrieb verankert werden soll", so Dr.Marlen Cosmar: "Mit der Praxishilfe geben wir ihnen Gesprächsformatean die Hand, die sie gezielt einsetzen können, um Sicherheit undGesundheit in den Arbeitsalltag zu integrieren."Neben der Unterweisung stellt die neue Praxishilfe der Kampagnekommmitmensch folgende Gesprächsformate vor: Spontane Gespräche,Sicherheitskurzgespräche, Sicherheits- und Gesundheitszirkel,Betriebliches Vorschlagswesen, Aktionstage zu Sicherheit undGesundheit.Die Praxishilfe "Gemeinsam besser kommunizieren: Gesprächsformatefür eine gute Kultur" steht auf www.kommmitmensch.de zum Download zurVerfügung.Hintergrund "kommmitmensch"kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zukommen, brauchen wir deshalb einen ganzheitlichen Ansatz:kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungendabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit undGesundheit Grundlage allen Handelns sindPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell