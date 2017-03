Mithilfe von Mobilitäts-Apps auch ohne Pkw flexibel unterwegs / Der VCD gibt Tipps zu Mobilitäts-Apps, die aktuell auf dem Markt sind: für kurze Wege in der Stadt genauso, wie für weite Reisen

Berlin (ots) - Start mit dem Leihfahrrad, dann mit der Straßenbahnund schließlich einer Mitfahrgelegenheit unterwegs: Mobilitäts-Appsvernetzen verschiedene Verkehrsmittel auf den alltäglichen Wegen undhelfen, auch ohne Privatauto flexibel mobil zu sein. Eine App, diealles kann, gibt es allerdings noch nicht. Und bei den verschiedenenAngeboten können Kunden schnell den Überblick verlieren. Derökologische Verkehrsclub VCD stellt daher die derzeit bestenMobilitäts-Apps vor und erklärt, welche Angebote sie berücksichtigen.Qixxit, die umfassende App mit CO2-Bilanz:Die Mobilitäts-App Qixxit unterstützt Wege bundesweit und von Türzu Tür. Sie kombiniert Fahrrad, Auto, Bus, Bahn und Taxi mit demAngebot von »Call-a-Bike« sowie den Carsharern »Car2Go«, »teilauto«und »Flinkster«. Hier zeigt Qixxit den Standort der nächstgelegenenFahrzeuge an und leitet für die Buchung auf die jeweilige Websiteweiter. Zudem lassen sich Fahrscheine für die Deutsche Bahn direkt inder App buchen. Ein Bonus für alle, die besonders ökologischunterwegs sein wollen: Für jede vorgeschlagene Route gibt die Appeinen Überblick über den CO2-Fußabdruck.Ally, für Metropolen weltweit mit Shuttle-Dienst:Ally funktioniert weltweit, jedoch nur in großen Städten wieMünchen, Stuttgart oder Köln. Neben Bus und Bahn berücksichtigt dieApp auch Car- und Bikesharing-Dienste. Tickets lassen sich bislangnicht buchen. Interessant ist aber der zusätzliche Dienst der Firma»Allygator Shuttle«. Für die Nachtstunden bietet sie in Metropolenpreiswerte Shuttle-Dienste in Ergänzung zu Bus und Bahn an.Moovel, für Car2Go-Kunden mit Extras:Besonders für Car2Go-Kunden bietet sich Moovel an, da die App inder Wegeauskunft Bus, Bahn, Taxi und Rad gezielt mit dem Angebot desCarsharers kombiniert. Ein Car2Go lässt sich jederzeit und einfachüber die App reservieren. Auch beim Bikesharing integriert die Appmit »nextbike« nur einen Anbieter in die Auskunft.DB Navigator, für Fernreisende:Die bislang beliebteste deutsche Mobilitäts-App navigiert durchden Nah- und Fernverkehr in Deutschland. Allerdings bleibenSharing-Angebote außen vor. Der Vorteil der App ist: Kunden könnenganz einfach Tickets für die Deutsche Bahn sowie für einige lokaleVerkehrsverbünde, wie in München, Berlin oder Nürnberg, buchen.App vor Ort, für den Verkehrsverbund:Auch die regionalen Verkehrsbetriebe haben den Trend zuMobilitäts-Apps erkannt. Mit der Initiative »Mobility inside« wollensie sich vernetzen, sodass künftig auch lokale Apps wie »Leipzigmobil« oder »MVG more« bundesweit für jede Stadt Tickets anbietenkönnen. Was es heute schon gibt, lässt sich mit einem schnellen Blickauf die Websites der Verkehrsbetriebe herausfinden.Weitere Informationen zu digitalen Mobilitätsdiensten, lesen Sieauf der Webseite des VCD-Projekts »Multimodal unterwegs«:www.vcd.org/multimodalFür Rückfragen:Anja Smetanin, VCD-Pressesprecherin - Fon 030/280351-12 -presse@vcd.orgOriginal-Content von: Verkehrsclub Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell