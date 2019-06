Mithelfen am Bergbauernhof

Tirol (ots) - Erfüllende Auszeit in den Tiroler BergenFreiwillige Helfer sind auf Bergbauernhöfen und Almen in Nord- und Osttiroljederzeit willkommen. Immer mehr Menschen suchen nach einer Auszeit vomstressigen Alltag und tauschen dabei Büro und Computer gegen Bergbauernhof undHeurechen. Die Organisation Freiwillig am Bauernhof bringt Helfer undBauernfamilien zusammen. Auch kurzfristige Sommereinsätze sind noch möglich.Einmal auf einem Bergbauernhof mitarbeiten oder ganz einfach während des UrlaubsBauernfamilien bei der Heuernte und im Stall unterstützen. Diesen Wunsch nacheiner Auszeit vom beruflichen und stresserfüllten Alltag haben überraschendviele. Rund 600 Helferinnen und Helfer meldeten sich im vergangenen Jahr beimVerein Freiwillig am Bauernhof für einen Einsatz auf einem Bergbauernhof inNord- und Osttirol. Das Bedürfnis nach "geerdeten" Tätigkeiten nimmt mit demsteigenden Druck im Berufsleben und den computerlastigen Jobs offenbar vielfachzu. Auf Tiroler Bergbauernhöfen und Almen werden von den zahlreichenFreiwilligen gewohnte Alltagsgegenstände gegen Bergschuhe, Sense und Heurechenausgetauscht - wenn auch nur für eine beschränkte Zeit während dem eigenenUrlaub oder als Überbrückung von Leerzeiten nach dem Studium oder der Schule.Zu tun gibt es Vieles: Glücksgefühle und Lebenserfahrung als BelohnungGerade in den Sommermonaten, wenn in kurzen Schönwetterphasen die aufwändige undoftmals nur mit Handarbeit zu erledigende Heuernte ansteht oder Almweidengepflegt und freigehalten werden müssen, gelangen Bauernfamilien aufgrund dervielen anstehenden Arbeiten und zu wenigen Arbeitskräften am eigenenFamilienbetrieb oft an ihre Grenzen. Die vielfach in den Köpfen gespeichertenKlischees der Bergromantik werden bei einem Arbeitseinsatz am Bergbauernhofschnell von der Anstrengung und der körperlichen Belastung, die dieBewirtschaftung der Steilhänge mit sich bringt, abgelöst. Spätestens dereinmalige Duft von frischem Bergheu oder die am Ende eines Arbeitstages saubergepflegte Weide machen die Strapazen wett und lösen besondere Glücksgefühle undein hohes Maß an Zufriedenheit aus. "Ein Arbeitstag am Bergbauernhof endet fürFreiwillige meist müde, aber glücklich. Gemeinsam etwas Angreifbares undSichtbares geschafft zu haben, bringt neben einzigartigen Erlebnissen auchLebenserfahrung und neue Perspektiven auf anstehende Aufgaben und das Leben ansich", erklärt Christian Angerer, Obmann von Freiwillig am Bauernhof.Freiwillig am Bauernhof als AnlaufstelleDer Verein Freiwillig am Bauernhof vermittelt jährlich freiwillige Helfer aufrund 140 Mitgliedsbetriebe in Nord- und Osttirol. Im Mittelpunkt derVereinstätigkeit steht die Unterstützung der Bergbauernfamilien, die ihre Höfeunter schwierigen Rahmenbedingungen bewirtschaften und einen wichtigen Beitragzum Erhalt der alpinen Kulturlandschaft und Bergwelt leisten. DieEinsatzbereiche der Freiwilligen reichen von der Heuernte über die Stallarbeit,die Betreuung der Tiere bis hin zur Weidepflege und der Kinderbetreuung. DieHelferinnen und Helfer arbeiten gegen Kost und Logis auf den Betrieben mit underlangen während der flexiblen Einsatzdauer einen direkten Einblick in denAlltag am Bergbauernhof. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von einzelnen Tagenohne Übernachtung für Helfer aus der unmittelbaren Region über längere Zeiträumevon mindestens einer Woche bis hin zu Gruppeneinsätzen auf Almen für Firmen undVereine. Auch für den diesjährigen Sommer sind noch kurzfristige Einsätzemöglich.Kontakt: www.freiwilligambauernhof.at, info@freiwilligambauernhof.at, +43 59060700Als freiwiliger Helfer am Bergbauernhof bewerben Jetzt bewerben(https://www.maschinenring.at/freiwillig-am-bauernhof)Kontakt:Martin Egger, BA+43 59060 70091martin.egger@maschinenring.atOriginal-Content von: Maschinenring Österreich, übermittelt durch news aktuell