Mitgründer von Apple, Steve Wozniak, hat sich mit Sir Richard Branson für die Talent Unleased Awards zusammengetan

London (ots/PRNewswire) -- Apple-Mitgründer Steve Wozniak und Sir Richard Branson stehen ander Spitze der Jury für die Global Technology Awards- Technologieführer und Jungunternehmen in ganz Europa können sichkostenlos für die Auszeichnung bewerben- Die Abschlussveranstaltung im Dezember wird von Steve WozniakpräsentiertDas weltweit führende Technologie- undDigitalrekrutierungsunternehmen Talent hat die bestenTechnologieunternehmen, Jungunternehmen, führenden Persönlichkeitenund Unternehmer aus Europa und der ganzen Welt eingeladen, sich fürdie 2017 Talent Unleashed Awards(http://www.talentunleashedawards.com) zu bewerben.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/519632/Branson_Talent_Unleashed_Awards.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/519633/Francesco_Costarelli.jpg )Laut dem Gründer und Executive Chairman von Talent, Richard Earl,wurde das sich jetzt in seinem fünften Jahr befindlicheTalent-Unleashed-Awards-Programm etabliert, um die nächste Generationvon Unternehmern mittels der Förderung von kühnen Ideen und mutigenFührungspersönlichkeiten zu inspirieren."Innovation liegt uns im Blut - wir starteten diese Auszeichnungenvor fünf Jahren, um die glänzendsten Technologieideen und Talente vonheute zu unterstützen und die bahnbrechenden Jungunternehmer vonmorgen zu inspirieren," sagte Richard Earl.Zur Frage zu den Auszeichnungen kommentierte Sir Richard Branson:"Der Sektor der Technologie-Start-ups wird sich weiterhin ändern undfür die globale Wirtschaft auf viele Jahre hinaus disruptiv sein, undkann, was wichtiger ist, die Welt verbessern. Wir müssen mehrtalentierte Individuen und Organisationen dazu ermutigen, kühner undaktiver zu werden und dadurch dabei zu helfen, Innovation undErfindungen und mehr Effizienz und Änderungen über viele Sektorenhinweg voranzutreiben. Ich freue mich, 2017 wieder als weltweiterPreisrichter ein Teil der "Talent Unleashed Awards" zu sein.Bei seiner Rede bei den 2016er Auszeichnungen kommentierte derglobale Preisrichter Steve Wozniak, dass er sich freue, die nächsteGeneration von innovativen Unternehmen, die eine positive Auswirkungauf die Gesellschaft haben, identifizieren zu können."Die Talent Unleashed Awards sind dazu da, Menschen zurepräsentieren, die Ideen hatten, Unternehmen gegründet haben undProdukte erschaffen haben, die Gutes für die Gesellschaft tun," sagteSteve Wozniak. "Ich entschloss mich, an diesem Wettbewerb alsPreisrichter teilzunehmen, denn Innovation ist in meinem Leben eineSchlüsselfunktion - besonders bei Menschen, die bescheiden sind undeinfach eine Idee haben - und ich liebe es, guten Ideen zu folgen."Der Einsendeschluss für Beiträge ist Donnerstag, der 31. August.Interessierte können jetzt eine Nominierung einreichen oder sichonline bewerben, indem sie die folgende Website besuchen:http://www.talentunleashedawards.com. Die Kategorien für die 2017Talent Unleashed Awards sind:- Beste Idee - eine, die man im Auge behalten muss!- Bestes Start-up - Auswirkung auf sozialer oder Gemeinschaftsebene- Bestes Start-up - Techn. oder digitale Innovation- Am disruptivsten - Technologie- oder Digitalführer- Am fortschrittlichsten - ArbeitsplatzführerSieben Sieger weltweit werden eine eine "alles inklusive" Reiseihres Lebens zum Silicon Valley gewinnen, wo sie an geführten Tourendurch einige der führenden Technologie-Unternehmen der Welt sowie aneinem exklusiven VIP-Mittagessen mit Steve Wozniak teilnehmen werden.Informationen zu Talent:Talent ist ein progressiver und hochinnovativer globalerTechnologie-und Digitalrekrutierungsspezialist. Talent hat eineLeidenschaft für Technologie und dafür, Menschen aktiv zuunterstützen, die im Technologie- und Digitalsektor arbeiten. WeitereInformation finden Sie unter talentinternational.com(http://www.talentinternational.com).Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:Matthew Harland, Talentmatthew.harland@talentinternational.com oder +44(0)121-647-2601Original-Content von: Talent, übermittelt durch news aktuell