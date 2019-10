Mitgliederversammlung wählt Europaabgeordneten Markus Ferber einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Hanns-Seidel-Stiftung (ab 1.1.2020) (FOTO)

München (ots) -Die Mitgliederversammlung der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. hat heuteden Europaabgeordneten Markus Ferber einstimmig zu ihrem neuenVorsitzenden gewählt. Sie ist das satzungsgemäß zuständige Organ fürdie Wahl des Vorsitzenden. Ferber tritt sein neues Amt zum 1.1.2020an.Die Wahl wurde erforderlich, da die bisherige Vorsitzende,Staatsministerin a.D. Prof. Ursula Männle, zum Jahresende 2019 denVorsitz der Hanns-Seidel-Stiftung vorzeitig aufgeben wird. Ihr istwichtig, "dass der von mir initiierte Reformprozess tatkräftigfortgesetzt wird", sagte Männle. "Ich habe Markus Ferber immer alstatkräftigen, unterstützenden Stellvertreter erlebt. Ich habe vollesVertrauen in ihn."Markus Ferber sagte nach seiner Wahl: "Die große Unterstützung,die ich heute erfahren durfte, gibt mir die Kraft, dieses spannendeAmt anzunehmen. Ich freue mich auf diese Aufgabe, in der Nachfolgevon Ursula Männle die Hanns-Seidel-Stiftung weiterzuführen alsbürgerlichen Think Tank.Auf die künftige Zusammenarbeit freut sich auch derGeneralsekretär der Stiftung, Oliver Jörg: "Mit seiner breitengesellschaftspolitischen Erfahrung und seiner herausragendeneuropäischen und internationalen Kompetenz ist Markus Ferber derrichtige Vorsitzende. Er wird die positive Entwicklung der Stiftungin den letzten Jahren mit vielen eigenen Ideen voranbringen."Für Ferber, der seit 2014 stellvertretender Stiftungsvorsitzenderwar und nun an die Spitze gewählt wurde, rückt als Stellvertreterindie evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler nach, die ihrAmt als Regionalbischöfin zum 30. November 2019 beenden wird. Auchsie wurde einstimmig gewählt.Neu in den Vorstand aufgenommen wurden Staatsministerin imKanzleramt für Digitales, Dorothee Bär, der EVP-FraktionsvorsitzendeManfred Weber sowie der Staatsminister für Bundes- undEuropaangelegenheiten und Medien, Leiter der Staatskanzlei, Dr.Florian Herrmann.Über Markus FerberDer 1965 in Augsburg geborene Diplom-Ingenieur arbeitete zunächstals Entwicklungs- und Vertriebsingenieur in den BereichenMikroelektronik und Umwelttechnik, bevor er 1994 ins Europaparlamentgewählt wurde. Dort war er bis 1999 zunächst Sprecher der JungenGruppe der EVP-Fraktion, von 1996 bis 1999 parlamentarischerGeschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im EP. Von 1999 bis 2014 war erVorsitzender der CSU-Gruppe, seit 2013 Sprecher des ParlamentskreisesMittelstand, von 2014 bis 2018 erster stellvertretender Vorsitzenderdes Ausschusses für Wirtschaft und Währung, seit 2018 Koordinator derEVP-Fraktion dieses Ausschusses im EP. Außerdem ist Ferberstellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr undFremdenverkehr. Zudem ist er Bezirksvorsitzender der CSU Schwaben undseit 2000 Landesvorsitzender der Europa Union Bayern. Seit 2014 istMarkus Ferber stellvertretender Vorsitzender derHanns-Seidel-Stiftung.Pressekontakt:Thomas ReinerHanns-Seidel-StiftungTel. 49(0)89 1258-500 | Fax- 356E-Mail: presse@hss.deOriginal-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell