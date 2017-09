München (ots) - Im August 2017 waren zum ersten Mal in seinerGeschichte mehr als 20 Millionen Menschen Mitglied im ADAC. Damit hatEuropas größter Mobilitätsclub nicht nur mehr Mitglieder als jemalszuvor, sondern ist auch die mit deutlichem Abstand stärksteMitgliederorganisation Deutschlands. Konkret lag der Bestand an ADACMitgliedern zum 31.8.2017 bei 20,04 Millionen."'Wir sind da - mit den Menschen im Mittelpunkt.' Dieses Leitmotivdes ADAC macht uns seit mehr als hundert Jahren erfolgreich und starkund begründet das überragende Vertrauen der Menschen in dieLeistungen und Produkte der Marke ADAC", so Präsident Dr. AugustMarkl. "Für dieses Vertrauen danken wir und möchten jeden Tag aufsNeue beweisen, dass sich die Menschen auch künftig hundertprozentigauf den ADAC und seine engagierten Mitarbeiter verlassen können. Aufdie Herausforderungen an immer umfassendere und vernetzteMobilitätsangebote reagieren wir mit einer konsequentenWeiterentwicklung. Künftig unterstützen wir die persönliche Mobilitätunserer Mitglieder als erfolgreicher Pannenhelfer genauso wie alsdigitaler Mobilitätshelfer."Gegründet im Jahr 1903 als "Deutsche Motorradfahrer-Vereinigung",hat sich der ADAC in den vergangenen Jahrzehnten zur größtenMitgliederorganisation des Landes entwickelt. Die "Frauenquote" imADAC liegt bei 40 Prozent. Das durchschnittliche Alter einesMitglieds beträgt derzeit 50,1 Jahre. Die prozentual meistenMitglieder finden sich in den Altersgruppen "30 bis 50 Jahre" (34,6Prozent) und "50 bis 70 Jahre" (37,5 Prozent). 13,4 Prozent derMitglieder sind unter 30 Jahren, 14,6 Prozent älter als 70 Jahre. ImSchnitt bleiben die Menschen 21 Jahre lang Mitglied im ADAC.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adac.Pressekontakt:Leiter ADAC-ÖffentlichkeitsarbeitChristian GarrelsTel.: (089) 7676-2052christian.garrels@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell