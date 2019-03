Mitglieder von Radisson Rewards können jetzt bei mehr als 35 Fluggesellschaften Punkte einlösen

Finanztrends Video zu



mehr >

Gäste, die mit Radisson Rewards abfliegen möchten, genießen alleVorzüge der Mitgliedschaft und lösen Punkte für Flugmeilen einMinneapolis (ots/PRNewswire) - Radisson Rewards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2395516-1&h=3491101278&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2395516-2%26h%3D169463870%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fna01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.radissonrewards.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257CPeggy.Snook%252540radissonhotels.com%25257C8663cc036d8a4146ff6008d69dd10ed6%25257C1e69e311af1f4162b24e16bb3f962d34%25257C0%25257C0%25257C636869918553363073%2526sdata%253D9yOIAKR%25252BkWK2MyeQGMfoGIuL73EjTyYQG49UMv8bb58%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DRadisson%2BRewards&a=Radisson+Rewards)(TM), das weltweitePrämienprogramm der Radisson Hotel Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2395516-1&h=2989165821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2395516-2%26h%3D1016098401%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fna01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.radissonhotelgroup.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257CPeggy.Snook%252540radissonhotels.com%25257C8663cc036d8a4146ff6008d69dd10ed6%25257C1e69e311af1f4162b24e16bb3f962d34%25257C0%25257C0%25257C636869918553363073%2526sdata%253DqWM4FLu2enTiUlGUUQ6OPy9Jrzx6WY3YBoKVBHBaT3U%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DRadisson%2BHotel%2BGroup&a=Radisson+Hotel+Group)(TM), hat sein Portfolio derPartnerfluglinien erweitert - Mitglieder können jetzt mit RadissonRewards abheben und ab dem 1. März 2019 Punkte bei mehr als 35Fluggesellschaften einlösen."Wir sind erfreut, den Wert unserer Mitgliedschaft durch einAngebot an unsere Gäste mit einfachem Erwerb von Bonusmeilen und demgleichzeitigen Genuss der Vorzüge der Mitgliedschaft bei RadissonRewards weiter auszubauen", sagte Efrem Berman, Leiter des BereichsGlobal Loyalty and Engagement der Radisson Hotel Group. "Durch denBeitritt zu Radisson Rewards erhalten Mitglieder spezielle Raten undden Zugang zu exklusiven Vorzügen, die ohne Zweifel fürunvergessliche Momente sorgen werden."Mit Beginn dieses Monats müssen Gäste, die für IhreHotelaufenthalte Bonusmeilen erwerben möchten, Mitglied bei RadissonRewards werden. Mitglieder können das Profil ihres Kontos beiRadisson Rewards so einstellen, dass ihre Punkte automatisch mitErreichen von 10.000 Punkten bei Ihrer bevorzugten Fluglinieumgewandelt werden, oder ihre Punkte nach Wahl in Staffelungen von2.000, 50.000 oder 100.000 Punkten einlösen.Unter www.radissonhotels.com/rewards/airlines ist eine Listeunserer Partnerfluggesellschaften zu finden.INFORMATIONEN ZU RADISSON REWARDSRadisson Rewards(TM), das weltweite Prämienprogramm der RadissonHotel Group(TM), ermöglicht seinen Mitgliedern von der Buchung biszum Auschecken und in jedem Moment dazwischen ein noch besseresErlebnis. Die Mitglieder erhalten exklusive Tarife (Member OnlyRates), haben Zugang zu exklusiven Sonderleistungen und sammeln fürkostenlose Übernachtungen. Mitglieder von Radisson Rewards genießendiese Vorzüge in allen unserer mehr als 1.100 Hotels auf der ganzenWelt, darunter: Radisson Collection(TM), Radisson Blu®, Radisson®,Radisson RED®, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson und Country Inn &Suites® by Radisson. www.radissonhotels.com/rewardsRadisson Rewards(TM) for Business wendet sich an Geschäftsreisendeund ist das weltweite Hotel-Prämienprogramm der Radisson Hotel Group.Reisebüros, Planer von Konferenzen und Veranstaltungen undReisekoordinatoren, die für kleine und mittlere Unternehmen buchen,erhalten als Mitglieder Vorzüge und Sammelpunkte für wertvollePrämien für die Buchung bei allen unseren sieben eigenständigenHotelmarken.MEDIENKONTAKTELaura LangemoLaura.langemo@radissonhotels.comPeggy SnookPeggy.snook@radissonhotels.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/831795/Radisson_Rewards_Airlines.jpgOriginal-Content von: Radisson Hotel Group, übermittelt durch news aktuell