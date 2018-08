Mitglieder des Textilbündnisses lassen sich in die Karten schauen / Wichtiger Meilenstein: Die ersten 60 Maßnahmenpläne (Roadmaps) sind ab heute öffentlich

Berlin (ots) -- Alle 116 berichtspflichtigen Mitglieder des Textilbündnisseshaben ihre Maßnahmenpläne eingereicht. Darin legen dieMitglieder offen, was sie konkret für mehr Nachhaltigkeit inTextil-Lieferketten tun.- Alle sind dabei: Nicht nur Unternehmen, sondern auchNichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften,Standardorganisationen, Verbände und die Bundesregierungveröffentlichen ihre Roadmaps.- Die Hälfte der Maßnahmenpläne sind nun extern geprüft. Sieentsprechen alle den Anforderungen des Bündnisses und stehen abjetzt online. Die restlichen Maßnahmenpläne werden bis Septemberveröffentlicht.- Insgesamt planen die Mitglieder rund 1.300 konkrete Maßnahmenfür 2018 und berichten im kommenden Jahr öffentlich, was sieerreicht haben.- Die Maßnahmenpläne sind ein wichtiger Schritt,Textillieferketten grundlegend nachhaltiger zu gestalten. DieseBreitenwirkung können einzelne Akteure kaum erreichen.Erstmals legen die Mitglieder im Textilbündnis offen, wie siekonkret für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Umweltschutz undfaire Löhne im eigenen Unternehmen und bei ihren Lieferanten sorgenwollen. Das ist bislang beispiellos und ein großer Schritt, denn fürviele Mitglieder bedeutet dies, dass sie erstmals auch sensibleInformationen öffentlich machen. Alle dazu verpflichteten Mitgliederhaben ihre Maßnahmenpläne - die Roadmaps - für 2018 eingereicht,insgesamt 116. Die Hälfte davon wurde bereits hinsichtlich dergesetzten Ziele und konkreter Umsetzungsschritte extern überprüft. Abheute sind diese Roadmaps öffentlich einsehbar. Die übrigen folgenbis September.Das Textilbündnis zielt auf substanzielle Verbesserungen entlangder globalen Textillieferketten. Daher richten sich die Maßnahmen derMitglieder an einheitlichen, vorgegebenen Zielen aus. So müssen etwaalle Mitglieder Maßnahmen ergreifen, damit Kinderarbeit eliminiertwird. Darüber hinaus haben sich viele Mitglieder auch zusätzlicheindividuelle Ziele gesetzt. Die insgesamt geplanten Maßnahmen - rund1.300 - beziehen sich unter anderem auf das Risikomanagement und denUmgang mit Beschwerden, die Vermeidung gesundheitsschädlicherChemikalien, die nachhaltige Wassernutzung oder die Durchsetzungexistenzsichernder Löhne. Dieses Vorgehen führt etwa im Bereichgefährlicher Chemikalien dazu, dass über 160 Substanzen schrittweiseaus der Produktion verbannt werden. Und bei Baumwolle streben dieMitglieder gemeinsam an, bis zum Jahr 2020 mindestens 35 Prozentnachhaltige und Bio-Baumwolle einzusetzen. Eine Zielsetzung, zu deralle Mitglieder, die Baumwolle verwenden, beitragen müssen.Die Zielerreichung dokumentieren die Mitglieder inFortschrittsberichten, die das Textilbündnis ab 2019 verbindlichveröffentlicht. Die aktuellen Maßnahmenpläne und Fortschrittsberichtehaben unabhängige externe Expert*innen geprüft. Alle bisherüberprüften Maßnahmenpläne entsprechen den aktuellen Anforderungendes Bündnisses und sind hier(https://www.textilbuendnis.com/wer-wir-sind/mitglieder/)veröffentlicht.Mit dem im Bündnis entwickelten Prozess tragen die Mitglieder auchzur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung fürWirtschaft und Menschenrechte bei und machen ihr Handeln gegenüberGesellschaft und Politik transparent."Die Verbindlichkeit des Prozesses und die abgestufte Transparenzsind wichtige Eckpfeiler für die Glaubwürdigkeit des Bündnisses.Diese bilden zusammen mit dem konstruktiven, fairen und offenenUmgang miteinander ein gutes Fundament, um Lieferketten grundlegendnachhaltiger zu gestalten. Wir bauen auf ambitionierte Fortschritte,auf Kooperation und das Teilen von Wissen und Erfahrungen - inZukunft immer stärker auch mit unseren Partnern in Europa undweltweit," sagt Jürgen Janssen, der das Sekretariat desTextilbündnisses leitet.Das Bündnis für nachhaltige TextilienDas Bündnis für nachhaltige Textilien ist eine Multi-AkteursPartnerschaft aus Unternehmen, Verbänden,Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften undStandardorganisationen sowie der Bundesregierung. Die Akteure habensich 2014 auf Initiative von Bundesminister Dr. Gerd Müllerzusammengeschlossen, um gemeinsam Verbesserungen entlang der gesamtenTextil-Lieferkette durchzusetzen. Hierzu haben sie ambitioniertesoziale und ökologische Ziele vereinbart. Mit Hilfe von individuellenMaßnahmen der Mitglieder und gemeinsamen Bündnisinitiativen in denProduktionsländern verfolgen die Akteure diese Ziele in der Praxis.Aktuell hat das Bündnis 128 Mitglieder, darunter 7 beratende sowie 5neue Mitglieder, die erst im kommenden Jahr Maßnahmenpläne einreichenund veröffentlichen müssen.Kontakt:Bündnis für nachhaltige Textilien - PressekontaktT +49 228 4460-3622E presse@textilbuendnis.comOriginal-Content von: Bündnis für nachhaltige Textilien, übermittelt durch news aktuell