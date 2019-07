Mitgefühl auch für Männer / Menschenrechtsverbände kritisieren Empathielücke gegenüber Männern in Medien und Politik

Berlin (ots) - "Politik und Medien gehen unterschiedlich mit denSchicksalen von Frauen und Männern um", sagt Schriftsteller GunnarKunz und ruft dazu auf, diese Doppelmoral zu beenden. Dabei bekommter Unterstützung von Menschenrechtsverbänden, die am 11. Juli 2019zum zweiten Mal den Tag der Geschlechter-Empathielücke begehen.Die Gesellschaft verweigert Männern jegliches Mitgefühl, so Kunz,obwohl sie um fünf Jahre früher als Frauen sterben und den weitausgrößten Anteil an Obdachlosen stellen. Nicht nur Frauen, auch Männerleiden unter häuslicher Gewalt und werden doppelt so häufig Opferaußerhäuslicher Gewalt. Das zuständige Bundesministerium bietetjedoch ausschließlich Frauen Hilfe an.Der 11. Juli symbolisiert als Gedenktag diese Empathielücke, stehter doch für das Massaker von Srebrenica, das sich 2019 zumvierzehnten Mal jährt. Die muslimische Enklave stand während desBalkankrieges unter dem Schutz von UN-Streitkräften, die jedoch dieEingekesselten den bosnisch-serbischen Einheiten überließen, dieachttausend Männer und Jungen ab dreizehn Jahren ermordeten, währendFrauen und Kinder vorab in Sicherheit gebracht worden waren.Verbrechen wie das von Srebrenica wären nicht möglich, wenn dieVereinten Nationen die Menschenrechte für Frauen und Männergleichermaßen ernst nähmen. Auch die Medien in Deutschland berichteneinseitig, wenn beispielsweise die Entführung von Mädchen durch dieTerrorgruppe Boko Haram allgemeine Empörung hervorruft, während dieErmordung von Jungen durch dieselbe Terrorgruppe kaum Erwähnungfindet.Die Glaubwürdigkeit von Medien und moderner Geschlechterpolitikmuss sich daran messen lassen, inwieweit Politik und Gesellschaft inder Lage sind, männlichen Gewaltopfern das gleiche Mitgefühlentgegenzubringen wie weiblichen. Dazu bedarf es eines generellenUmdenkens. Der Gedenktag gibt den Anstoß dazu.website: https://genderempathygap.de/Pressekontakt:Ansprechpartner: Gunnar KunzMobil: +4915204975473email: gunnarkunz@web.deOriginal-Content von: Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG JMV), übermittelt durch news aktuell