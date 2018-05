Mitfahrdienst von Daimler-Tochter Moovel wird regulär Teil des ÖPNV in Stuttgart

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach einem knappen halben Jahr Testbetrieb wird der Mitfahrdienst "Flex Pilot" der Daimler -Tochter Moovel nun Teil des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart.



Das sogenannte Ridesharing ist vom 1. Juni an als Teil des SSB-Angebots möglich und soll Lücken im Angebot von Bus und Bahn schließen, wie Moovel und die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) am Donnerstag mitteilten. Das Regierungspräsidium habe die erforderliche Genehmigung nach den Vorschriften für den Linienverkehr erteilt - die erste dieser Art in Deutschland, hieß es.

Nutzer können die Fahrten per Handy-App buchen. Das im Hintergrund arbeitende System bündelt Anfragen und ermittelt die optimale Route, um mehrere Fahrgäste mit verschiedenen Zielen einzusammeln und abzusetzen. Angeboten wird "SSB Flex", so der neue Name, den Angaben zufolge mit zehn Fahrzeugen in großen Teilen der Stadtteile Degerloch und Bad Cannstatt sowie an bestimmten Abenden auch in der Innenstadt.